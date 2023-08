Spagna, il debito raggiunge cifre record ma si mantiene al 113 per cento del PIL

MADRID – A giugno 1.568 miliardi di euro. A tanto, stando a quanto reso noto dalla Banca di Spagna, ammonta il debito dell’amministrazione pubblica. E pure, nonostante continui a crescere – rispetto a maggio lo ha fatto in 26 miliardi di euro – il suo peso sul Prodotto Interno Lordo si mantiene stabile attorno al 113 per cento.

Rispetto ad un anno fa, l’aumento, in seguito alle spese sostenute per far fronte alla crisi energetica, ai riflessi della guerra sull’economia e soprattutto agli ultimi provvedimenti approvati, è stato di 90 miliardi. Sempre secondo il dossier della Banca di Spagna, il debito, tra maggio e giugno, è cresciuto a causa di una maggiore spesa dell’amministrazione centrale. In particolare, da quella provocata per gli impegni nell’ambito della sicurezza sociale.

Nel suo “Piano di Stabilità” presentato a Bruxelles, il Paese s’impegnava a ridurre il peso del debito pubblico. E a portarlo attorno al 111,9 per cento. È questo un obiettivo che a La Moncloa ritengono sia stato già raggiunto.

La riduzione del disavanzo, sempre stando al “programma” presentato a Bruxelles dal Governo, dovrebbe essere graduale e attorno al 3 per cento del Pil. Il debito dovrebbe calare a meno del 110 per cento, a fine del prossimo anno.

Nel Ministero dell’Economia si stima che l’andamento dell’economia avrà un’incidenza positiva sul rapporto debito-Pil. La Banca di Spagna, più cauta, stima il rapporto al 109,7 per cento, quest’anno, e al 107,4 per cento nel 2024.

Dal canto suo, il deficit commerciale si stima, per i primi sei mesi dell’anno, attorno ai 16 miliardi 420 milioni di euro. Secondo i dati in possesso del Ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo, ci sarebbe stata una flessione del 48,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La riduzione del deficit si attribuisce ad un aumento delle esportazioni del 4,7 per cento su base annua, pari a 199 miliardi 951 milioni di euro ed una riduzione del 2,9 per cento delle importazioni: 216 miliardi 371,6 milioni circa.

Redazione Madrid