Calcio Serie A, domani si riprende con il Napoli campione

ROMA. – Sono passati più di due mesi dal fischio finale della stagione 2022/2023, l`astinenza da calcio è finalmente finita. Tour, ritiri e amichevoli sono il passato, da sabato si inizia a fare sul serio con il primo turno, il gran finale invece è previsto il 26 maggio.

Il primo fischio d`inizio della nuova stagione di Serie A TIM sarà ad Empoli sabato 19 agosto alle 18.30, dove la squadra di Paolo Zanetti ospiterà nel primo match ufficiale dell`annata l`Hellas Verona di Marco Baroni, neoallenatore degli scaligeri dopo la salvezza conquistata a Lecce.

In contemporanea, il Napoli Campione d`Italia, guidato dal nuovo allenatore Rudi Garcia, affronterà in trasferta la neopromossa Frosinone, al ritorno in Serie A TIM dopo 4 anni.

Alle 20.45, altra doppia sfida: il Genoa di Alberto Gilardino, con tanti volti nuovi come Retegui, De Winter, Messias e Thorsby, affronta la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Anche per i Viola è un calciomercato da protagonisti: ceduto Cabral al Benfica, sono arrivati giocatori di spessore e talento come Nzola, Yerry Mina, Arthur, Infantino e Beltran.

Alla stessa ora, a San Siro, l`Inter di Simone Inzaghi ospiterà il Monza della rivelazione della scorsa stagione Raffaele Palladino.

Dopo i 4 match di sabato, il menu domenicale prevede altre 4 partite: alle 18.30, allo Stadio Olimpico andrà in scena il match tra Roma e Salernitana, in salsa lusitana: da una parte José Mourinho, dall`altra Paulo Sousa.

Sempre domenica 20 agosto alle 18.30, 400km più a nord di Roma, a Reggio Emilia, inizieranno il loro campionato Sassuolo e Atalanta, per un match che si preannuncia super equilibrato tra gli uomini di Dionisi e quelli di Gasperini.

Alle 20.45 la Lazio, arrivata al secondo posto nella stagione 22/23, debutterà in campionato contro il Lecce allo Stadio Via del Mare, mentre l`Udinese di Andrea Sottil affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri in una sfida tutta in bianconero.

La prima giornata di campionato si chiuderà con un doppio appuntamento lunedì 21 agosto: alle 18.30 il Cagliari, al ritorno nella massima serie con in panchina Claudio Ranieri, giocherà a Torino contro la squadra di Ivan Juric, alle 20.45 al Dall`Ara il Bologna di Thiago Motta giocherà contro il Milan di Pioli, profondamente cambiato durante questa sessione di calciomercato con l`addio a Sandro Tonali e i tanti nuovi arrivi: Loftus-Cheek, Sportiello, Romero, Pulisic, Reijnders, Okafor, Chukwueze e Musah.

(Adx/askanews)