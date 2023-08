Impatto del caro carburante sulla spesa alimentare: i dati di Coldiretti

MADRID. – L’Associazione Nazionale degli Agricoltori Italiani, Coldiretti, ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo all’aumento dei costi alimentari in Italia. Secondo un recente studio condotto dall’organizzazione, l’incremento dei prezzi dei carburanti sta avendo un impatto significativo sul costo dei prodotti a scaffale.

In Italia l’88% delle merci che arriva sugli scaffali dei supermercati viaggia su strada. Questo implica che l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio “ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa dei consumatori”. A lamentarlo è la Coldiretti, che interviene nel dibattito sul rialzo dei prezzi di gasolio e benzina. Nel sistema agroalimentare, sottolinea la confederazione degli agricoltori, i costi della logistica arrivano ad incidere fino a un terzo sul totale dei costi di frutta e verdura.

L’aumento dei prezzi dei carburanti è una tendenza che ha attirato l’attenzione a livello globale, ma l’analisi di Coldiretti ha rivelato un collegamento diretto con la spesa alimentare quotidiana. Secondo i dati raccolti, l’88% dei prodotti che giungono sugli scaffali dei supermercati è influenzato dal costo crescente dei carburanti. Questo si traduce in una stretta relazione tra l’andamento dei prezzi del petrolio e quelli dei beni di consumo, con conseguenze dirette per i consumatori.

Inoltre, l’analisi ha evidenziato che il settore logistico riveste un’importanza cruciale nel calcolo dei costi complessivi di prodotti come frutta e verdura. Circa un terzo del prezzo finale di questi prodotti è attribuibile alle operazioni di trasporto e distribuzione. Ciò significa che il costo dei carburanti incide non solo sulla produzione agricola, ma anche sulla fase di distribuzione e vendita al dettaglio.

L’Associazione Coldiretti ha sottolineato la necessità di affrontare questa situazione con provvedimenti adeguati e strategie di gestione dei costi più efficaci. In un momento in cui la sostenibilità economica è al centro delle preoccupazioni, le implicazioni di questi dati sono considerevoli per l’intera catena di produzione e distribuzione alimentare.

L’aumento dei costi dei carburanti non solo mette a dura prova i bilanci familiari, ma solleva anche interrogativi sull’accessibilità e sulla sostenibilità dei prodotti alimentari. La sfida ora è trovare soluzioni che possano mitigare l’impatto dei costi dei carburanti sulla spesa alimentare, garantendo al contempo la qualità e la disponibilità dei prodotti per i consumatori.