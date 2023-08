Palio di Siena: Infortuni ai cavalli accendono il dibattito sulla sicurezza dell’evento

MADRID. – L’entusiasmo e la tradizione del celebre Palio di Siena si scontrano con una crescente preoccupazione per il benessere degli animali partecipanti. L’associazione animalista OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ha sollevato una serie di critiche dopo che due cavalli sono rimasti feriti durante l’ultimo evento. Questi incidenti hanno scatenato un acceso dibattito sulla sicurezza e l’etica che circonda questa antica manifestazione.

Il Palio di Siena, un evento che ha radici secolari nella cultura italiana, consiste in una corsa di cavalli che si svolge due volte all’anno nella pittoresca Piazza del Campo. Tuttavia, le recenti ferite riportate da due cavalli hanno sollevato interrogativi riguardo la tutela degli animali e la responsabilità dell’organizzazione nell’assicurare la loro sicurezza.

L’associazione OIPA ha denunciato apertamente l’evento, definendolo “pericoloso” per gli animali coinvolti. “La pista continua a mettere a rischio l’incolumità degli animali e degli stessi fantini, senza considerare l’ombra del doping che più di una volta si è allungata sulla gara” dichiara il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto, ricordando che “nel 2018 la competizione causò la morte di Raol, cavallo simbolo delle vittime del Palio, e solo dieci giorni fa la Quintana di Ascoli è stata letale per la povera Look Amazing, abbattuta a seguito del grave infortunio dovuto a una tremenda caduta”.

“Basta Palii, basta Quintane, basta Giostre con l’uso dei cavalli su piste inidonee: tornei anacronistici che non hanno più ragione d’essere in un’epoca dove cresce e si consolida una sensibilità, sostenuta anche dagli orientamenti giuridici e giurisprudenziali, che non vuole usi e abusi sugli animali” sottolinea l’Oipa

Da parte sua, l’organizzazione del Palio ha difeso la propria posizione, affermando che ogni precauzione viene presa per garantire la sicurezza dei cavalli. Tuttavia, le richieste di maggiore trasparenza e di adozione di misure più rigorose per garantire il benessere degli animali rimangono forti.

Mentre il Palio di Siena continua a catturare l’attenzione del pubblico internazionale, la discussione sulla sicurezza degli animali coinvolgiti sembra essere destinata a crescere. Sarà interessante vedere come influenzerà il futuro di questa celebre manifestazione e se si giungerà a un compromesso che soddisfi sia gli amanti della tradizione che coloro che lottano per il rispetto degli animali.