Armengol presidente della Camera dei Deputati grazie ai voti di Junts

MADRID – Alla fine, la socialista Francine Armengol è stata eletta, con 178 voti, presidente della Camera dei deputati. Non è stata una elezione scontata. Non lo è stata perché il futuro della sua candidatura era legato all’esito della “Comisión Ejecutiva” telematica di Junts, realizzata a scarse due ore dall’avvio della Legislatura.

L’incertezza ha regnato nel “Congreso de los Diputados” fino a poco meno di mezz’ora dall’inizio della “Plenaria”. E cioè fino a quando, conclusosi il conclave telematico di Junts, agenzie, mass-media e socialnetwork rilanciavano la notizia della decisione dei separatisti catalani di sostenere la candidatura socialista. Solo allora, i volti preoccupati dei deputati del Psoe e di Sumar assumevano un’espressione rilassata e serena.

Se da un lato il negoziato tra Psoe e Junts per l’elezione della presidente della Camera bassa pare sia riuscito a riavvicinare l’indipendentismo catalano alla sinistra moderata del Psoe e a quella più radicale di Sumar, dall’altro quello tra il Partito Popolare e Vox ha avuto esito negativo e dato luogo a nuove tensioni in seno alla destra. Infatti, gli “ultras” hanno preferito votare un proprio candidato, Ignacio Gil Lázaro, invece di sostenere la candidatura della conservatrice Cuca Gamarra. All’origine dei dissapori para ci sia stata l’indisponibilità del Partito Popolare a cedere una vicepresidenza agli alleati alla loro destra. E così la candidata dei popolari otteneva solo 139 voti, quelli dei conservatori.

Dopo la partita per la presidenza della Camera dei deputati, si è giocata quella per le quattro vicepresidenze. La prima è andata al socialista Alfonso Rodríguez Celis mentre la seconda al popolare Antonio Bermudez de Castro. La terza e la quarta, invece, richiedeva lo spareggio tra Ester Gil, deputata di Sumar, e Marta González del Partito Popolare. Nel ballottaggio, com’era previsto, la prima otteneva 178 voti, mentre la seconda 139. Per completare l’ufficio di Presidenza della Camera dei deputati si procedeva all’elezione dei quattro segretari. Erano eletti Gerardo Pisarello Prados (Sumar), Isaura Leal Fernández (Psoe), Guillermo Mariscal Anaya (Partito Popolare) e Carmen Navarro Lacoba (Partito Popolare).

Nel Senato, vista la maggioranza assoluta del Partito Popolare, era tutto più semplice. Come previsto, la presidenza è andata al senatore Pedro Rollán; la due vicepresidenze a Javier Maroto (Partito Popolare), e Guillermo Fernández Vara (Psoe). Le quattro segreterie venivano assegnate alle “popolari” Eva Ortiz e María del Mar Blanco e alle socialiste María Ángeles Luna e Francisco Fajardo

Redazione Madrid