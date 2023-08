Tarvisio, morti due finanzieri durante una cordata

ROMA. – Tragedia a Tarvisio, comune del Friuli-Venezia Giulia. Questa mattina, intorno alle 8.30, sono stati recuperati i corpi di due finanzieri caduti mentre salivano in cordata la via Piussi sulle Alpi Giulie Occidentali, sul Monte Mangart, al confine tra Italia e Slovenia.

Si tratta di Giulio Alberto Pacchione, 28 anni, di Teramo, e di Lorenzo Paroni, 30, di Montereale Valcellina (Pordenone), entrambi in servizio per la Guardia di Finanza a Tarvisio. L’allarme era stato lanciato per il mancato rientro, mentre la notizia della morte è arrivata alle 2.15 circa.

I due, infatti, erano in attività ufficiale di addestramento ed erano attesi in caserma in serata. Sulla vicenda la Procura di Udine ha aperto un’inchiesta. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti, anche se da una prima ricostruzione la loro morte sembrerebbe causata da un crollo o da un distacco dall’alto che li avrebbe trascinati.

Fedriga: “Vicini alle famiglie”

Molti i messaggi di sostegno alle famiglie arrivati dalla politica. “Siamo vicini alle famiglie delle vittime e a tutta la Compagnia della Guardia di finanza di Tarvisio in queste ore di profondo dolore”. È il cordoglio espresso dal governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dall’assessore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi.

Anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha espresso il suo cordoglio: “sono molto addolorato per queste giovani vite spezzate mentre svolgevano il loro lavoro con dedizione, scrupolo e professionalità”.

“Voglio esprimere la mia totale vicinanza alla Guardia di finanza e porgere le mie più sentite condoglianze alle famiglie dei due finanzieri che oggi, nel corso del loro addestramento, hanno perso la vita sulle Alpi Giulie – ha fatto sapere in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanchè – A Giulio Alberto Pacchione e Lorenzo Paroni il mio pensiero. Che riposino in pace”.

(Redazione/9colonne)