MADRID. – Il reggimento Azov è stato ricostituito ed è operativo sul terreno nella regione di Donetsk. Lo ha reso noto quest’oggi il rappresentante della Guardia nazionale ucraina, il colonnello Nikolai Urshalovich sul canale RBC-Ucraina.

“Il leggendario reggimento Azov è stato ricostituito”, ha spiegato Urshalovich, specificando che la ricostituita unità “ha iniziato le sue missioni di combattimento nell’area della foresta di Serebrianka”. I combattenti dell’Azov “mantengono brillantemente le loro linee e infliggono pesanti perdite al nemico in termini di uomini e mezzi”, ha aggiunto il colonnello.

Gli effettivi del reggimento Azov hanno sostenuto l’assedio dell’acciaieria Azovstal a Mariupol per quasi due mesi, nella primavera del 2022. A metà maggio, i difensori dell’acciaieria si sono arresi per ordine di Kiev ed erano stati fatti prigionieri da i russi. A settembre, i sopravvissuti all’inferno dell’Azovstal, compreso il comandante dell’Azov Denys Prokopenko, sono stati inviati in Turchia come parte di uno scambio di prigionieri di guerra.

Sarebbero dovuti rimanere in Turchia fino alla fine della guerra, ma i comandanti dell’Azov sono rimpatriati a luglio insieme al presidente ucraino. Denys Prokopenko ha incontrato i combattenti del reggimento a metà luglio e il servizio stampa dell’Azov ha confermato che sarebbe “tornato ai suoi doveri all’interno del reggimento”.

Stoltenberg smorza le polemiche: “Solo Kiev può decidere le condizioni di pace”

Spetta all’Ucraina decidere quando ci saranno le condizioni per partecipare a un qualsivoglia negoziato con la Russia. Lo ha dichiarato oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, gettando acqua sul fuoco delle polemiche suscitate dalle dichiarazioni del capo del suo stesso staff, Stian Jenssen, che martedì aveva ipotizzato che l’Ucraina potrebbe cedere una parte del proprio territorio alla Russia come parte di un accordo per porre fine alla guerra, entrando al contempo sotto l’ombrello dell’Alleanza atlantica.

Va detto che Jenssen ha successivamente affermato di essersi pentito delle proprie parole. In ogni caso, Stoltenberg ha adesso ribadito la posizione immutata della Nato spiegando che “sono gli ucraini, e solo gli ucraini, che possono decidere quando ci siano le condizioni per i negoziati, e che possono decidere al tavolo dei negoziati quale sia una soluzione accettabile”.

Intervenendo a una conferenza nella città norvegese di Arendal, il segretario generale ha aggiunto che il ruolo della Nato è quello di sostenere l’Ucraina anche se non esiste al momento nessuna effettiva tabella di marcia per l’ingresso di Kiev nell’alleanza. Nel corso del summit del mese scorso, i leader della Nato si sono infatti limitati ad affermare che l’invito all’Ucraina verrà avanzato a Kiev quando “i membri saranno d’accordo e le condizioni saranno soddisfatte”, una formula che definire generica è poco, e che appare vincolata alla risoluzione del conflitto con Mosca.

Da parte sua un amareggiato Zelensky ha affermato che, mentre l’esito del vertice Nato di luglio è stato positivo, “sarebbe stato l’ideale se Kiev avesse ricevuto un invito esplicito ad aderire all’alleanza militare occidentale”.

Mosca: “Pace possibile solo alle nostre condizioni”

“La pace con l’Ucraina può essere conclusa solo alle condizioni della Russia, con la conservazione della Crimea e delle nuove regioni come parte della Federazione Russa, non c’è altra opzione”. Lo ha dichiarato oggi Viktor Bondarev, capo del Comitato di difesa del Consiglio della Federazione russa, sul suo canale Telegram. In questo modo Bondarev “gioca di sponda” rifacendosi alle dichiarazioni di martedì del capo dell’ufficio del Segretario generale dell’alleanza atlantica, Stian Jenssen, secondo cui l’Ucraina potrebbe ottenere l’adesione alla Nato in cambio del trasferimento di parte del proprio territorio alla Russia.

“All’Ucraina – ha scritto Bondarev – viene offerto di rinunciare alle sue rivendicazioni sui territori perduti e concludere la pace con la Russia per ottenere l’adesione alla Nato. . . È chiaro che questi territori sono nostri secondo tutte le leggi in vigore e non vi rinunceremo”.

Per il senatore russo quello offerto a Kiev è un ingresso nell’alleanza atlantica al prezzo di “rinunciare alla propria sovranità, anche se di fatto molti dei suoi membri hanno già perso l’indipendenza e sono caduti sotto il controllo totale degli Stati Uniti”.

Secondo Bondarev, “se la pace con l’Ucraina sarà mai conclusa, sarà solo alle condizioni della Russia, con le regioni di Crimea, Donbass, Zaporozhia e Kherson che rimarranno in Russia. Noi – ha concluso – non abbiamo altre opzioni da considerare”.

Ucraina, legge marziale prorogata fino al 15 novembre

La legge marziale e la mobilitazione generale in Ucraina sono state prorogate quest’oggi, dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato i relativi decreti. I provvedimenti sono stati prorogati di novanta giorni e ora saranno in vigore fino al 15 novembre 2023. Si tratta dell’ottava proroga dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022. Le prossime elezioni parlamentari si sarebbero dovute tenere in Ucraina nell’ottobre 2023. Tuttavia, l’applicazione della legge marziale rende impossibile, secondo i testi, lo svolgimento di elezioni.

(Redazione/9colonne)