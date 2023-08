L’anticiclone Nerone alla massima potenza: tornano i 40 gradi

ROMA. – L`anticiclone nordafricano Nerone è pronto ad invadere l`Italia: il caldo sofferto fino ad oggi, infatti, è solo l`antipasto di un `piatto` ancora più bollente, in arrivo dal weekend.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che il `piatto` bollente sarà eccezionale: una ricetta meteorologica anomala, straordinaria per il periodo, quasi alla fine dell`Estate.

L`anticiclone Nerone invaderà l`Italia con asse Sud-Ovest / Nord-Est, espandendosi dal Marocco verso il Nord Italia. L`asse del promontorio anticiclonico percorrerà una linea immaginaria `Fes (Marocco) – Torino` con il massimo della sua potenza sul Centro-Nord italiano.

Nerone, dunque, si rinforzerà entro il weekend e porterà un ulteriore aumento delle temperature di almeno 3-4 gradi: si prevede il passaggio dagli attuali 37°C di Firenze ai 40°C tra domenica e lunedì, avremo poi un balzo da 34 a 38°C a Milano, un aumento nella città di Nerone (Roma) da 33 a 37°C. E siamo quasi alla fine dell`Estate: questi numeri eccezionali, qualora si verificassero tra domenica e martedì, rappresenterebbero un valore record per il mese di agosto!

Inoltre si tratterebbe di un record `agostano` non verificatosi ai primi del mese (poco dopo la fine del mese più caldo dell`anno, luglio), ma a circa 10 giorni dall`inizio di settembre! E questo farebbe la differenza, confermando la straordinaria, anomala, preoccupante ennesima ondata di calore `tardiva`!

Nerone alla fine dell`estate porterebbe temperature record e non solo: un altro valore che potrebbe sorprendere tutti è il dato dello Zero Termico. E` previsto a 5200 metri tra domenica e lunedì, specie sulle Alpi occidentali.

Lo zero termico, ricordiamo, è la quota alla quale, nella libera atmosfera, la temperatura passa da valori positivi a valori negativi: 5200 metri sarebbe un nuovo dato sorprendente, raggiunto solo un paio di volte in modo diffuso negli ultimi 30 anni, il 20 luglio 1995 prima e il 25 luglio 2022 poi.

Adesso, a distanza di poco più di 12 mesi, ecco che lo spettro del caldo infernale si ripresenta anche sul Monte Bianco, la vetta più alta d`Europa con i suoi 4809 metri; in pratica tutti i ghiacciai alpini fonderebbero aumentando un rischio subdolo, reale ma nascosto: le alte temperature potrebbero provocare crolli di parete e frane improvvise in alta montagna, laddove il fondo ghiacciato solido lasciasse troppo spazio alle acque di fusione.

Insomma uno scenario preoccupante, almeno per 10 giorni dovremo monitorare il nostro territorio e la nostra salute: dobbiamo prestare attenzione al `rischio caldo` come facciamo per il `rischio alluvioni`; un`allerta rossa per caldo non vale meno di un`allerta rossa idrogeologica.

(Red/Gca/askanews)