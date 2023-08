Calciomercato: il venezuelano Tomás Rincón approda al Santos

CARACAS. – Dopo 14 anni di esperienza nel “Vecchio Continente”, Tomás Rincón torna in Sudamerica, questa volta per giocare con i brasiliani del Santos.

“Quando si è aperta questa possibilitá ne ho parlato con Soteldo. Sono contento di giocare con lui e che possiamo aiutare il Santos per riportarlo al posto che merita” ha dichiarato il centrocampista al suo arrivo a San Paolo ai colleghi di GE Globo.

Il venezuelano Yeferson Soteldo era stato messo fuorirosa, ma nei giorni scorsi ha iniziato a lavorare con il gruppo ed ha giocato nell’ultima giornata del Brasileirao dove il “Peixe” é stato battuto per 4-0 dal Fortaleza. “El General” diventerá il secondo venezuelano ad indossare la prestigiosa maglia del Santos.

“Sono in forma, mi sono allenato. Mi manca il ritmo gara, ovvio, però sono cose che si recuperano con il tempo” spiega Rincón, che non gioca una gara ufficiale dal mese di giugno.

Il calciatore nato a San Cristóbal il 13 gennaio 1988 ha mosso i suoi primi passi in Venezuela nella Juventus San Cristóbal, poi il salto nei professionisti con le maglie dell’Unión Atlético Maracaibo, Zamora e Deportivo Táchira. Poi si é trasferito in Europa giocando con Amburgo. Fu proprio il Genoa a portare in Italia il “General” Rincón nel 2014, proveniente dall’Amburgo. Il centrocampista ha saputo prendere in mano la mediana dei “Grifoni” e si è guadagnato la chiamata della Juventus nel 2017. Poi passa in prestito dal Torino alla Sampdoria, rimanendoci fino a quest’estate.

Nel suo prestigioso palmares, Rincón puó presentare uno speciale record: aver giocato il “Derby della Mole” con le due maglie (Juventus e Torino) e il “Derby della Lanterna” con entrambe le divise (Genoa e Sampdoria).

Con la maglia della Vinotinto ha disputato 126 gare segnando un gol: il 16 novembre 2018 nell’amichevole disputata contro il Giappone.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)