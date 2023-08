Domenica 1º ottobre il via alla Gatorade Caracas Rock

CARACAS – La corsa, lo sa bene chi la pratica da diverso tempo, è una disciplina che si basa principalmente nella sfida contro se stessi. Il cronometro che corre segna il passo di questa lotta contro i propri limiti che, per quanto strettamente individuali, non tolgono il fascino a questo viaggio che fa ogni corridore verso la ricerca delle energie più nascoste o delle risorse più impensabili, in termini di motivazione.

In Venezuela, il running é una delle attivitá sportive piú praticate e le gare di 5, 10, 21 e 42 chilometri sono segnate sul calendario di tutti gli amanti di questa disciplina sportiva. Ogni anno i runners venezuelani attendono con ansia una gara: la “Gatorade Caracas Rock”! Evento che per gli amanti delle prove podistiche é diventato un must e che in questo 2023 festeggerá la sua 22ª edizione.

Tra gli sportivi durante gli allenamenti nei diversi parchi e circuiti c’é una domande che risuona nella loro testa: “In che giorno si disputerá la Gatorade Caracas Rock?”. Per segnare sul calendario due date: il giorno che iniziano le iscrizioni ed il giorno della gara podistica.

Con un comunicato stampa é stata svelata l’attesissima data della Gatorade Caracas Rock: andrá in scena domenica 1º ottobre. Come di consueto, lo start é fissato per le 7:00 del mattino nell’autostrada Prados del Este, nei pressi dei campi di golf. Va ricordato che i 10k della prova sono omologati dalla AIMS e dalla World Athletics. Nel comunicato stampa, viene informato che il costo dell’iscrizione é di 35$. Il partecipante riceverá la maglietta, il numero con il cip, idratazione, medaglia di partecipazione ed un certificato digitale.

Non possiamo mettere da parte il plus di questa gara, i runners non solo potranno godersi le principali strade della capitale senza il traffico ed i rumori dei clacson, ma potranno anche prendere la carica per correre con un sorso d’acqua e la musica emessa dagli strumenti delle band partecipanti.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)