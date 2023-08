Spagna, una Camera dei Deputati senza maggioranza chiara e dagli equilibri fragili

MADRID – Una Camera dei deputati senza una maggioranza chiara e dagli equilibri assai fragili. Mai come in quella che s’insedierà domani, l’indipendentismo catalano, il partito Junts in particolare, ha avuto tanto potere. E pure, ha ottenuto, se si sommano i deputati di Junts ed Erc, appena 14 scranni.

Il Partito Popolare, che si vanta d’essere stato il più votato nelle ultime elezioni generali, anche con l’aiuto di Vox, di UPN e di “Coalición Canaria”, solo raggiunge i 172 deputati. Una somma che non gli permette la maggioranza assoluta: i 176 voti indispensabile per l’investitura di Alberto Núñez Feijóo. Anche il Psoe, con i suoi soci Sumar, Erc, Pnv, Eh Bildu e Bng non ottiene il numero sufficiente di voti. La coalizione di destra, con i suoi 172 deputati, e quella di sinistra, con i suoi 171 scranni, hanno bisogno del voto dei deputati di Junts per formare governo. E il Partito di Carles Puigdemont, l’ex presidente della Generalitat oggi profugo della giustizia, è deciso a far pesare il suo inaspettato potere negoziale.

Mai prima d’ora, il “Congreso de los Diputados” aveva avuto così tanti “onorevoli: ben 350. Di questi, 155, il 44 per cento, sono donne. La presenza femminile, pur assai numerosa, non supera quella record del 2019. Quella dell’aprile di quattro anni fa, con 166 deputate, circa il 47 per cento del totale, fu certamente la legislatura più partitaria ma anche la più effimera. Durò appena quattro mesi e tre giorni, il tempo di sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Meno di un sospiro.

Con un’età media di 52 anni, la XV Legislatura non sarà più giovane di quella che si è appena conclusa. In cambio, sarà quella con il maggior numero di laureati nelle aule universitarie. Infatti, 304 deputati, circa 9 su 10, ha una laurea universitaria e alcuni anche corsi di post-laurea; 129, il 37 per cento, sono avvocati e 53, il 15 per cento, sono o sono stati docenti universitari.

I leader dei partiti rappresentati nel “Congreso de los Diputados” sono soprattutto uomini. Nella legislatura che s’insedierà domani, a differenza della precedente in cui furono 16, i partiti con almeno un deputato saranno 11. Il Partito Popolare, pur non avendo raggiunto la maggioranza assoluta nella Camera Bassa, con oltre otto milioni di voti e 137 scranni, è stato il partito più votato. Lo segue il Psoe che, con 300 mila voti meno dei “popolari”, ha ottenuto 121 deputati.

Vox, nonostante abbia perso 19 scranni, con i suoi 33 deputati si è piazzato al terzo posto, seguito da Sumar che, alla sua prima esperienza elettorale, ha strappato 31 scranni. Erc e Junts hanno ognuno 7 deputati. Il partito repubblicano catalano, nelle ultime elezioni, ne ha persi 6 mentre Junts uno. Infine, Eh Bildu, nonostante la pioggia di critiche e di accuse della destra, è diventato il partito più votato nel Paese Basco. Questo primato tradizionalmente apparteneva al Pnv, il partito nazionalista conservatore.

Redazione Madrid