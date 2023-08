Ponte Morandi 5 anni dopo, Meloni: “Scuse doverose”. Mattarella: “Fare giustizia”

ROMA. – “Il tempo che passa non cancella il peso delle responsabilità”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rinnova la vicinanza ai familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi: una tragedia che ha rappresentato un “drammatico appello alle responsabilità di quanti sono incaricati di attendere ad un pubblico servizio”. Responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, vuol dire “fare giustizia, completando l’iter processuale, con l’accertamento definitivo delle circostanze, delle colpe, delle disfunzioni, delle omissioni”.

Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando avvenne il crollo che sconvolse l’Italia segnando per sempre la storia di Genova. La parte del ponte che venne giù trascinò con sé auto e camion provocando 43 vittime. E proprio nei momenti di quella tragica giornata d’agosto “è cominciato il riscatto – dice il presidente della Liguria Giovanni Toti -, quella collaborazione e quella capacità che ha fatto poi della ricostruzione del Ponte un modello per l’Italia”.

Il nuovo Ponte, infatti, è stato ricostruito “in tempi record”, come ricorda la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma a cinque anni dalla tragedia i familiari delle vittime ancora chiedono giustizia. “Il nostro augurio – afferma la premier – è che la verità possa emergere con tutta la sua chiarezza e che i responsabili di quel disastro siano acclarati e accertati. Perché sarebbe davvero imperdonabile che questa tragedia nazionale possa rimanere impunita”.

“A chi il 14 agosto 2018 ha perso un figlio, un genitore, un caro – tutto -, rinnoviamo oggi le doverose scuse dello Stato per ciò che è successo, pur consapevoli che nessuna parola sarà mai sufficiente a lenire la sofferenza e placare il desiderio di giustizia”, prosegue Meloni.

Salvini promette una legge che equipari le vittime dell’incuria alle vittime del terrorismo

Deluso il Comitato in ricordo delle vittime:“Dagli organi democraticamente eletti e dai dipendenti pubblici interessati ci saremmo aspettati molto di più. Ci sono responsabilità molto diverse che si sono sedimentate negli anni e hanno portato al triste epilogo che conosciamo”, chiosa Egle Possetti, portavoce del Comitato in ricordo delle vittime.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, promette una legge che equipari le vittime dell’incuria alle vittime del terrorismo: le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi “non sono morti per una calamità naturale ma sono vittime dell’incuria di qualcuno che non ha fatto il suo lavoro.

Si parla tanto di extraprofitti in questi giorni: in quel caso ci sono stati miliardi di euro di profitti e una parte doveva essere investita in manutenzione e così non è stato fatto. Non voglio anticipare le sentenze ma mi sembra evidente che sia così. Conto di ritornare a Genova l’anno prossimo con una legge che riconosca che i morti del Ponte Morandi non sono vittime di una calamità naturale”.

“La nostra città vuole diventare internazionale, abbiamo tanti investimenti da mettere a terra rispettando quello che abbiamo imparato da questa tragedia – sottolinea il sindaco di Genova, Marco Bucci – Siamo vicini ai parenti delle vittime e ai cittadini di Genova diciamo: la città non dimentica e non dimenticherà mai, saremo qui dimostrando con le opere come si deve lavorare per il futuro”.