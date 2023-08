Olio d’oliva, zucchero e latte, i prezzi degli alimenti spingono l’inflazione

MADRID – Olio d’oliva, zucchero, latte; ma anche latticini, carne di maiale, uova e bibite. Sono stati i prodotti alimentari, insieme al carburante, quelli che maggiormente hanno subito l’impennata dei prezzi. Ed anche quelli che più hanno inciso sul rimbalzo dell’inflazione che a luglio, nel suo complesso, si è attestata al 2,3 per cento. È stata una crescita di 4 decimi, secondo quanto reso noto nei giorni scorsi dall’Istituto Nazionale di Statistiche spagnolo.

Nell’analizzare l’andamento dei prezzi degli alimenti, ci si rende conto che non vi è gruppo alimentare che non abbia registrato un incremento. Ma il costo di alcuni è aumentato più di altri.

Il prezzo dello zucchero è quello che ha registrato una maggiore crescita, se lo si compara con quello dello stesso mese dell’anno precedente. In. termini percentuali, l’incremento è stato del 4,4 per cento.

Altro prodotto i cui prezzi hanno subito un’impennata è l’olio d’oliva. Negli ultimi quattro anni, responsabile l’ondata di caldo eccessivo provocata dal “cambio climatico”, ha moltiplicato due volte e mezzo il suo costo. Il litro si vende oggi ad un prezzo medio di 7 euro.

Latte, patate, carne di maiale e uova. Anche loro hanno subito una spinta dei prezzi verso l’alto. Il latte ha registrato un incremento del 17 per cento, le patate del 16 per cento, il maiale del 15 per cento, le uova del 12 per cento.

I prezzi della frutta, dal canto loro, sono aumentati notevolmente. Da giugno a luglio, responsabile anche una raccolta disastrosa dovuta alla prolungata siccità in alcune regioni e ai nubifragi in altre, i prezzi sono cresciuti dell’8,8 per cento. È un incremento di gran lunga superiore a quello di qualunque altro prodotto agricola.

I provvedimenti adottati dal governo per dare ossigeno ai consumatori – leggasi riduzione dell’Iva ai beni considerati essenziali – hanno contenuto i prezzi e mitigato l’impatto dell’inflazione ma non sono riusciti a frenare il deterioramento progressivo del potere d’acquisto e della qualità della vita.

Redazione Madrid