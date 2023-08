Tennis: a Toronto Sinner in semifinale contro Tommy Paul

ROMA – Dopo 2 ore e 22 minuti Jannik Sinner piega la resistenza di Gael Monfils e vola, per la prima volta in carriera, alle semifinali dell’Open del Canada. L’altoatesino vince la lunga battaglia con il francese per 64 46 63 garantendosi una possibile sfida contro lo statunitense Tommy Paul, capace quest’ultimo, per il secondo anno di fila, di estromettere dal torneo Carlos Alcaraz.

Sinner e Monfils hanno deliziato il pubblico fino oltre la mezzanotte locale giocando una partita molto intensa, fatta per lo più di scambi medio lungo (sono stati complessivamente 32 i punti che hanno richiesto almeno 9 scambi), con grandi botte da fondocampo e recuperi mozzafiato.

“E’ stata – raccontato Sinner nell’intervista sul campo a fine match – una partita durissima. E’ bastato che nel secondo set commettessi un paio di errori gratuiti e Gael ha immediatamente alzato il livello del suo tennis. Nel terzo set ho cercato di giocare in modo più pulito, cercando di attenermi alla mia tattica e questo mi ha permesso di vincere. Sono molto felice e contento della prestazione e della tenuta”.

Oggi contro Tommy Paul, Jannik Sinner giocherà la sua quinta semifinale Masters 1000 della carriera. Il n.1 del mondo Carlos Alcaraz infatti ha perso in tre set per mano dell’americano Tommy Paul col punteggio di 63 46 63. Lo spagnolo, che era reduce da ben 14 vittore consecutive, viene definito “irriconoscibile” dal quotidiano Marca che ricorda come anche l’anno scorso, a Montreal, la corsa del murciano si arrestò sempre di fronte allo stesso avversario

(Adx/askanews)