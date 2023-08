La Jornada Política – Los bandazos del PP desagradan a Vox

MADRID – Reuniones a puerta cerrada, conversaciones telefónicas, mensajes enviados por WhatsApp e intercambio de “papeles” por correo electrónico. Todo con la máxima discreción. Así es la cotidianidad de estos días en las sedes de los partidos políticos y fuera de ellas. Cualquier lugar, lejos de ojos y orejas indiscretos, es bueno.

Mientras continúa el vaivén de parlamentarios, novatos y veteranos, que se acreditan, en la Cámara baja no hay quién suelte prenda. Las palabras recurrentes son “reserva”, “prudencia” y “discreción”.

Faltan pocos días, suficientes para seguir conversando, antes del primer test oficial “post electoral”. Decimos, la elección de la Mesa del Congreso. El puente festivo puede que complique algo las negociaciones para no dejar flecos sueltos; pero, no es para tanto.

Las reuniones entre socios potenciales se llevan a cabo en dos niveles. En uno, se negocia la presidencia del Congreso y los demás cargos de la Mesa. En otro, los votos para “amarrar” la investidura.

En los últimos días, mientras en el Psoe se respira un clima de tensa calma, en el Partido Popular pareciera reinar el desconcierto y la confusión. El sábado 29 de julio, Pedro Rollán, vicesecretario de política local de los populares, señalaba que la tolda azul estaba dispuesta a conversar con Junts, claramente “dentro de la Constitución”. Apenas dos días después, el lunes 31 de julio, era desmentido por la secretaria general, Cuca Gamarra, quien aseguraba que esa posibilidad “no ha estado ni está sobre la mesa”. Reiteraba que el suyo era “un partido serio, predecible y previsible”.

El jueves pasado, es Elías Bendodo, coordinador general de los populares, quién, en una entrevista en Rne, dejaba entrever la posibilidad de un acercamiento del Partido Popular a Junts. Después de afear a la formación independentista catalana el haberse puesto “fuera de la Constitución”, reconocía que “de ellos va a depender parte del resultado de la mesa electoral y de la investidura”. Aseguraba que no había habido contactos con el partido de Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, y comentaba que los populares deben tener “la capacidad de hablar con todos”. Sin embrago, matizaba afirmando que “otra cosa después es llegar a acuerdos con todos”. ¿Un mensaje a los líderes de Junts, dentro y fuera del País? Muchos así interpretaron sus palabras.

La rendija abierta por Bendodo volvía a cerrarse con las declaraciones, al día siguiente, de Carmen Funes. La vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del Partido Popular aseguraba que “la cuestión por el momento no está sobre la mesa”. Reiteraba que “Feijóo es un presidente de principios, no es Pedro Sánchez, y por lo tanto no va a defraudar nunca, ni los principios constitucionales ni tampoco a sus electores”.

Los bandazos de los populares no han gustado a Vox. Ignacio Garriga, secretario general de la formación de extrema derecha, tras negar la existencia de una crisis interna en su partido, luego de la salida de Iván Espinosa de los Monteros, advertía a los populares que, si bien Vox había ofrecido sus escaños sin pedir nada a cambio, rechazaba cualquier combinación con formaciones independentistas. En fin, cualquier ecuación con Junts no habría sido aceptada. Así las cosas, vuelta al punto de partida para el Partido Popular y para la investidura de Alberto Núñez Feijó.

Por su parte, Pilar Alegría, portavoz socialista y ministra de Educación y Formación profesional, ha criticado a los populares por su complicidad con Vox, en materia de violencia de género. Alegría ha asegurado que “el Partido Popular se ha contaminado de la ideología de Vox y ya no sabe qué término utilizar para no decir violencia de género”. Ha condenado la demagogia de los populares, cuyas políticas están llevando a la eliminación de “consejerías y concejalías de Igualdad, puntos violetas y minutos de silencio ante un asesinato machista”. Censuró que nombren “a negacionistas de la violencia de género en altos cargos allí donde pueden” ·

A.T./Redacción Madrid