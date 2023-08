Ucraina, intelligence GB: “Attenzione alle esercitazioni militari bielorusse”

MADRID. – Il Ministero della Difesa britannico ha pubblicato il suo rapporto quotidiano di intelligence sulla guerra in Ucraina, e oggi l’attenzione è rivolta alla Bielorussia. Secondo gli analisti di Londra, infatti, le esercitazioni militari che si svolgono con l’alleato russo sono “molto probabilmente parte del ciclo di addestramento di routine dell’esercito bielorusso”, ma “tuttavia, la Russia è quasi certamente desiderosa di promuovere le forze bielorusse in modalità anti-Nato”.

Nei giorni scorsi la Polonia ha inviato ulteriori truppe al confine con la Bielorussia, in parte per aiutare la sua forza di guardia di frontiera nel far fronte ai flussi di migranti che la Bielorussia permette di passare nell’UE, e in parte per contrastare quella che viene percepita come una minaccia, ovvero l’arrivo delle forze mercenarie Wagner nello stato confinante. La scorsa settimana la Polonia ha accusato Minsk di aver violato il suo spazio aereo con il sorvolo di alcuni elicotteri.

Il Cremlino intende nazionalizzare il “Google russo”

L’Institute for the Study of War (ISW) ha sottolineato nella sua ultima analisi sul conflitto in Ucraina il probabile tentativo del Cremlino di nazionalizzare il gigante di Internet Yandex. In vista delle elezioni presidenziali del 2024, il governo russo costringerebbe il “Google russo” a prendere le distanze dalle sue filiali estere, tra cui l’israeliana “Uber” Yango, per ottemperare alle leggi russe sulla divulgazione dei dati, che obbligano Yandex a fornire tutti i dati dei propri utenti – e non solo quelli degli utenti in Russia – al Servizio di sicurezza federale (FSB).

La società era già stata multata per non aver fornito questi dati, anche se Yandex ha affermato che non era tecnicamente possibile. Anche l’attuale amministratore delegato del gruppo, Artiom Savinovsky, è stato multato per aver violato le leggi russe sulla censura.

Ieri, il fondatore ed ex amministratore delegato di Yandex Arkadi Voloj, che si è ritirato dall’azienda dopo l’invasione russa, ha criticato pubblicamente l’offensiva “barbara” in Ucraina. L’ISW ipotizza un’acquisizione di Yandex da parte del primo vicecapo di gabinetto della presidenza russa, Sergey Kirienko, in quanto “Putin cercherebbe di premiare Kirienko per la sua lealtà personale, in particolare dopo la ribellione del gruppo Wagner del 24 giugno”.

Il gigante tecnologico VK si trasferisce in Russia

Il gruppo proprietario del principale social network nello spazio di lingua russa VKontakte ha annunciato quest’oggi il proprio trasferimento in Russia, dopo essere stato registrato dal 2005 nel paradiso fiscale delle Isole Vergini britanniche. Questa decisione arriva mentre Mosca esorta le sue società stabilite all’estero, in particolare nei paesi cosiddetti “ostili”, a tornare in Russia per sostenere l’economia nazionale, nel bel mezzo del conflitto in Ucraina.

VK, l’equivalente russo di Facebook, ha affermato in un comunicato che “la decisione di attuare la re-domiciliazione delle operazioni del gruppo” dalle Isole Vergini britanniche alla Russia è stata “approvata” dai suoi azionisti e dal consiglio di amministrazione. VK sarà registrata sull’isola di Oktyabrsky, nell’enclave di Kaliningrad, una delle zone economiche speciali istituite per attrarre investimenti russi e società offshore.

Il gruppo russo non sarà più quotato alla Borsa di Londra, ha detto venerdì VK. Fondato nel 1998 con il nome Mail.ru, il gruppo, ribattezzato VK nel 2021, è uno dei principali attori dell’Internet di lingua russa. È diretto da Vladimir Kirienko, figlio del vicedirettore dell’amministrazione presidenziale. Attualmente è soggetto a sanzioni dell’UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti. Con quasi 85 milioni di utenti attivi mensili, VKontakte è il social network più utilizzato in Russia e dà lavoro a più di 11.000 persone.

Odessa: l’Italia impegnata nel restauro degli affreschi danneggiati

Nella notte del 23 luglio i bombardamenti russi hanno gravemente danneggiato uno degli edifici simbolo della storia culturale e religiosa di Odessa e dell’Ucraina: la grande Cattedrale ortodossa della Trasfigurazione, fondata nel 1794, ricostruita nel 2005 dopo la distruzione da part dell’URSS nel 1936.

“Anche in ricordo di una lunga e ricchissima storia di scambi tra Odessa e la cultura italiana, che ha portato alla fine del XVIII secolo gli architetti italiani a progettare il piano e gli edifici più rappresentativi della città” il Governo italiano fa sapere che “ha coinvolto due tra le più autorevoli istituzioni culturali italiane, la Triennale di Milano e il Maxxi di Roma, allo scopo di raccogliere le migliori energie economiche, tecniche e culturali in grado di contribuire al restauro della Cattedrale della Trasfigurazione.

La tradizione delle scuole di restauro italiane, intese come dipartimenti universitari, istituti professionali, studi e laboratori, oggi si mette a disposizione di un progetto di recupero e di valorizzazione delle mura e degli affreschi colpiti dalle bombe russe, segnando così un’antica amicizia tra due popoli e una fattiva rinascita della città”.

