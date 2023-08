Spagna, nuova impennata dei prezzi: inflazione a luglio 2,3 per cento

MADRID – Trainata dall’incremento dei prezzi dei generi alimentari e dei carburanti, sempre assai volatili, l’inflazione torna a crescere. L’Istituto Nazionale di Statistiche spagnolo (Ine) ha informato che nel mese di luglio l‘Indice dei Prezzi al Consumo ha raggiunto il 2,3 per cento. Quindi, ha superato di nuovo la soglia del 2 per cento: è cresciuta di 4 decimi rispetto al mese precedente. Quella di giugno, 1,9 per cento, era stata la più bassa dal 2021 e aveva dato un respiro ai consumatori che fanno fatica a riempire il carrello della spesa.

Stando a quanto ha confermato l’Ine, i prodotti alimentari, in particolare frutta, oli e grassi, hanno contribuito ad un aumento dei prezzi di cinque decimi, in comparazione al mese di giugno, per collocarsi sul 10,8 per cento.

L’inflazione di “fondo” è aumentata a luglio di 3 decimi e ha raggiunto il 6,2 per cento su base annua. È quasi 4 punti al di sopra dell’indice generale ma resta lontana dal picco del 7,9 per cento registrata a febbraio. L’inflazione di fondo offre una panoramica più precisa dell’andamento dei prezzi perché va oltre ai prodotti essenziali, il cui costo è volatile, e che, qualunque sia il comportamento dei prezzi, il consumatore acquista. In sintesi, esclude i prodotti agricoli freschi e il carburante, e tocca una varietà di beni che si consumano regolarmente anche solo per piacere. Per esempio, noleggiare l’auto, acquistare un nuovo telefonino o andare al cinema.

A luglio, quindi, l’inflazione ha interrotto la tendenza al ribasso che aveva caratterizzato i mesi di maggio e giugno per effetto dei provvedimenti presi dal governo per combattere il carovita. Per esempio, la riduzione dell’IVA sull’elettricità e su alcuni prodotti alimentari.

L’incremento del costo della vita non ha risparmiato nessuna regione della Spagna. Le più colpite sono state Ceuta, con il 4,3 per cento; Melilla, con il 4,1 per cento e le Isole Canarie, con il 3,6 per cento. L’incremento più moderato dei prezzi, invece, è stato registrato in Aragona e Castilla La Mancha, con l’1,8 per cento.

Redazione Madrid