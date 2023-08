Futsal U20: Vinotinto, ecco gli avversari nella Coppa America

CARACAS – Manca meno di un mese per il calcio d’inizio della Coppa America di calcio a 5 Under 20, evento che si svolgerá nel “Domo José María Vargas La Guaira” tra il 9 e 17 settembre. A questo torneo parteciperanno: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela.

La Vinotinto allenata da Robinson Romero é stata inserita nel girone A insieme a Argentina, Colombia, Uruguay ed Ecuador.

Il Venezuela esordirà il 9 settembre affrontando i “Charrúas” fischio d’inizio alle 19:00 (ora di Caracas), il giorno dopo se la vedrà con la “Tricolor” (ora d’inizio alle 19:00).

Poi, ci saranno tre giorni di riposo nella Coppa America. La nazionale riprenderá il suo percorso nella manifestazione continentale, il 13 settembre, affrontando i “Cafeteros”: calcio d’inizio alle 19:00. La Vinotinto chiuderá la fase a gironi sfidando l’Albiceleste, inizio alle 19:00. Alla fase successiva approderanno le prime due della classe e si affronteranno nel seguente modo 1A vs 2B e 1B vs 2A.

Per preparare questo grande evento, il coach Robinson Romero ha svolto diversi stage nella capitale.

Questa sará la terza occasione che il Venezuela ospiterá la Coppa America Under 20 di Futsal. In precedenza, il torneo era andato in scena nel “Gimnasio Campeones Mundiales del 97″ della cittá di San Cristóbal nelle edizioni del 2006 e 2013: entrambi tornei sono stati vinti dal Brasile.

La miglior prestazione della nazionale vinotinto é stata nel 2004, nella cittá di Fortaleza, quando chiuse al secondo posto alle spalle della nazionale verdeoro. Il Venezuela dopo il ko 2 – 0 all’esordio con l’Argentina iniziò una cavalcata perfetta fino alla sconfitta per 5 – 1 contro il Brasile. A questo secondo posto vanno aggiunti 4 medaglie di bronzo (2006, 2008, 2016 e 2018) e un quarto posto nel 2014.

