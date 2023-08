Calcio venezuelano: tre big match nella 23ª giornata della Liga Futve

CARACAS – Questo fine settimana andrà in scena la 23ª giornata della Liga Futve. Il turno di campionato che inizierá domani e si estenderá fino a domenica ci regalerá tre sfide che ci terranno con il fiato sospeso dal calcio d’inizio fino al triplice fischio, anzi fino all’ultimo rigore della “Copa Rey de Marcas”, che in questa giornata é sponsorizzata dal Banco de Venezuela.

Uno dei primi match clou metterà a confronto, domani alle 19:00 sul campo dello stadio Olímpico, il Deportivo La Guaira e l’Academia Puerto Cabello. I “naranjas” sono al 7º posto in classifica con 31 punti e sperano di strappare punti alla corazzata allenata da Noel Sanvicente. Un passo falso metterebbe in pericolo il suo acceso al G4 che vale non solo lo scudetto, ma anche la possibilitá di giocare la Coppa Libertadores. Sull’altra sponda, ci sono i “Guerreros del Fortín” in cima alla classifica con 47 che con molta probabilitá, salvo una catastrofe sportiva, entreranno nella festa dei 4.

Nella cittá di Maturín si affronteranno: Monagas – Carabobo: la 9º e la 5ª forza della Primera División. Nella scorsa settimana i “Guerreros del Guarapiche” hanno superato per 1-2 il Portuguesa che aveva una scia di 6 risultati utili consecutivi. Mentre i “Granates” hanno pareggiato 2-2 in casa con i Metropolitanos. Il fischio d’inizio nel Monumental é fissato per sabato alle 20:45.

Infine, il terzo big match di questa 23ª giornata avrá come scenario lo stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal e le protagoniste in campo saranno Deportivo Táchira e Portuguesa. Era da diversi anni che questa sfida non aveva il fascino di questo 2023: “gialloneri” e “rossoneri” sono la seconda e la terza forza del campionato separati da 5 punti. L’incontro é in programma domenica, alle 16:00, nella denominata “Ciudad Cordial”.

La 23ª giornata si completerá con: Angostura – UCV (domani alle 16:00, stadio Ricardo Tullio Maya), Rayo Zuliano – Metropolitanos (sabato alle 15:30, stadio Pachencho Romero), Caracas – Zamora (sabato alle 18:10, stadio Olímpico) ed Hermanos Colmenárez – Estudiantes de Mérida (domenica alle 18:40, stadio Agustín Tovar).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)