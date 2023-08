Decretan estado de excepción en Ecuador tras el asesinato de candidato

QUITO – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este jueves el estado de excepción a nivel nacional por 60 días tras el asesinato en la víspera del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y ratificó la celebración de las elecciones generales extraordinarias para el próximo 20 de agosto.

Tras una larga reunión del comité de seguridad del Estado, Lasso dijo que los comicios adelantados se realizarán en la fecha prevista pero con un despliegue de militares en todo el territorio nacional como parte del estado de excepción.

“Ante la pérdida de un demócrata y de un luchador, las elecciones no se suspenden. Estas se tienen que realizar, y la democracia se tiene que fortalecer. Esta es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, la vida y la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país», dijo el mandatario en un mensaje a la nación.

Villavicencio fue asesinado este miércoles de tres disparos en la cabeza a manos de unos sicarios al salir del colegio Anderson de la capital, luego de montarse en un vehículo aún rodeado de escoltas, según pudo observar un video divulgado en las redes.

El candidato presidencial del Movimiento Construye recibió una ráfaga de disparos a través de la ventana trasera del vehículo y su fallecimiento fue confirmado en la Clínica de la Mujer, a donde fue trasladado.

El sospechoso del atentado, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito, donde falleció a causa de las heridas, informó la fiscalía.

El mandatario dijo que se produjo un enfrentamiento entre los policías que resguardaban a Fernando Villavicencio y los asesinos, quienes “ para cubrir su huida, lanzaron una granada que no detonó en la calle y que luego fue destruida a través de una detonación controlada».

El político de 59 años era uno de los ocho candidatos registrados para la elección presidencial del 20 de agosto y era una figura reconocida por sus denuncias contra el narcotráfico y la corrupción.

El mismo Villavicencio había denunciado recientemente que había sido objeto de amenazas de muerte y había retado a los sicarios a que “fueran por él” porque no les tenía miedo.

El exdiputado de la Asamblea Legislativa contaba con protección privada y policial y había conseguido un vehículo blindado que no estuvo disponible el día de su muerte, según fuentes extraoficiales. En la balacera resultaron heridos varias personas.

El presidente Lasso, quien también declaró tres días de luto nacional, afirmó que el atentado «es un crimen político que adquiere un carácter terrorista» para sabotear las elecciones.

«No dudamos que es un intento de sabotear el proceso electoral. No es coincidencia que se produzca a pocos días de la primera vuelta presidencial», señaló Lasso.

«A quienes buscan amedrentar al Estado, no vamos a retroceder, el Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar al poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas», añadió.

“Por su memoria y por su lucha, les aseguro este crimen no va a quedar impune”, subrayó.

Esta no es la primera vez que la campaña electoral se tiñe de rojo en Ecuador, en medio de una ola de violencia por bandas criminales que se disputan el control del tráfico de drogas en las calles y las cárceles, y atacan a las fuerzas de seguridad y políticos.

El pasado domingo 23 de julio murió acribillado el alcalde Agustín Indriago de la ciudad ecuatoriana de Manta, al recibir seis disparos, la mayoría en el pecho, durante un recorrido por obras de alcantarillado de la ciudad.

Los dos crímenes se suman al asesinato del candidato a asambleista Rider Sánchez en la población La Unión, 200 kilómetros al norte de la capital y a los atentados contra Javier Pincay, candidato a alcalde de Portoviejo, Manabí, quien resultó gravemente herido en un ataque en enero y contra el alcalde de Durán, provincia de Guayas, Luis Chonillo, en mayo, quiensobrevivió a un ataque y trabaja bajo protección policial.

Redacción Caracas