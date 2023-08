Ciclismo, Venturelli di bronzo nella crono mondiale juniores

ROMA. – Arriva un’altra medaglia per l’Italia dai Mondiali 2023 di Glasgow di ciclismo. Federica Venturelli ha colto un ottimo bronzo nella cronometro femminile juniores lunga 13.4 chilometri che prevedeva il duro strappo finale in lastricato verso il castello.

Medaglia d’oro per l`australiana Felicity Wilson-Haffenden con il crono di 19`31″ alla media oraria di 41,503 km/h. Un monologo il suo, visto che l`argento va alla britannica Isabel Sharp, giunta a 16 secondi.

Venturelli, classe 2005 di San Bassano, in provincia di Cremona, è stata invece bravissima nella parte finale del percorso e ha concluso la sua prova con il tempo di 20″00. L`azzurra era quarta all`intermedio dietro all`irlandese Lucy Benezet Minns ed ha guadagnato sette secondi nel segmento conclusivo della sua prova.

Non si è resa altrettanto protagonista l`altra azzurra impegnata: Alice Toniolli ha chiuso diciottesima con un ritardo di 1`31″ dalla vincitrice. Finora il bilancio dell’Italia in questi Mondiali in Scozia è di 6 medaglie, con 2 ori, 1 argento e 3 bronzi, paralimpici esclusi.

“Gara dura, soprattutto la parte finale – ha commentato in sala stampa l’azzurra -. Conosco bene Isabel, con la quale mi capita di confrontarmi numerose volte, mentre l’australiana è stata una sorpresa. Sicuramente puntavo al podio e anche un bronzo è un ottimo risultato. Non mi sarei perdonata di arrivare ancora una volta quarta, come è accaduto nella prova in linea”.

Federica proprio quest’anno ha terminato il liceo scientifico, con il massimo dei voti e adesso guarda il futuro: “Per quanto riguarda il ciclismo ci sono i mondiali pista di categoria in Colombia, dove devo difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno proprio contro Isabel. Per quanto riguarda gli studi, devo ancora decidere, probabilmente indirizzo farmaceutico.”

(Adx/askanews)