Calenda: “Con Renzi ormai separati”. Nuova lite con Italia Viva sui gruppi

ROMA. – Il rapporto ormai da ex con Matteo Renzi, la ricerca di un nuovo protagonismo come opposizione costruttiva, in vista dell’incontro di domani a Palazzo Chigi sul salario minimo. Parlando ad Agorà Estate su Rai3, il leader di Azione Carlo Calenda usa parole chiare: “Ormai siamo due partiti separati, abbiamo scelte separate, non ho alcuna voglia di discutere con Italia Viva: faranno la loro strada e poi alle elezioni europee si misureranno con il consenso come faremo noi”.

E alla domanda sui tempi per la separazione dei gruppi parlamentari il senatore ha risposto: “Non posso andarmene da un gruppo che ha il mio nome nel logo. Devono decidere loro quando andarsene”.

Non la vedono allo stesso modo i renziani, come trapela da fonti di Italia Viva: “A differenza di quanto affermato da Carlo Calenda ad Agorà il gruppo non ha il nome di Carlo Calenda. Il gruppo di cui Calenda fa parte assieme ad altri nove senatori si chiama Azione-Italia Viva-Renew Europe”.

Sul salario minimo, invece, il numero uno di Azione prova a tenere aperti i canali del dialogo, nonostante da parte del premier Giorgia Meloni non siano arrivati ieri segnali di apertura verso la proposta di legge presentata da tutte le opposizioni tranne Italia Viva, anzi.

“Ho fatto una fatica terrificante per mettere insieme opposizione e governo a un tavolo – afferma Calenda – l’opposizione non ha i numeri per approvare il salario minimo e deve discutere con la maggioranza la proposta del salario minimo, ma se incominciamo ognuno a rinchiudersi nelle proprie trincee e a mettere bandierine si esce con un nulla di fatto”.

“Il salario minimo esiste in tutti i grandi Paesi”, ribadisce, e rivolgendosi al presidente del Consiglio che ha sottolineato il rischio che il salario minimo interferisca con la contrattazione sindacale, ha detto: “Non esiste, Giorgia! E se tu parli con qualcuno che lavora nelle imprese o che rappresenta i lavoratori te lo dice. Tanto che anche Confindustria è d’accordo con il salario minimo perché le false cooperative e i contratti pirata, fanno competizione a ribasso”.

(Redazione/9colonne)