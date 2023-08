Ranieri, veterano della panchina: “Cagliari la mia ultima squadra. Complimenti ai sauditi”

MADRID. – L’indimenticabile scudetto del 1970, il mito del grande Gigi Riva “rombo di tuono”, un ambiente unico e una squadra che, da sempre, rappresenta l’emblema di un’isola intera: il Cagliari è, storicamente, una delle società calcistiche italiane con il maggiore senso di identità.

Il presente è fatto di piccole grandi soddisfazioni, come quella della promozione appena raggiunta, che ha riportato i rossoblù nella massima serie, dopo un solo anno di purgatorio. Claudio Ranieri, lo scorso anno, era tornato sulla panchina del Cagliari a distanza di più di 30 anni dall’ultima volta, ed ha riscritto (magìe del calcio) l’ennesima pagina di storia e orgoglio, riportando i suoi ragazzi in serie A.

Cagliari il suo ultimo ballo

Il tecnico romano, 71 anni, veterano degli allenatori italiani, è ora pronto col suo Cagliari a vivere l’ennesima avventura. I suoi ragazzi sabato sera scenderanno in campo per la prima gara ufficiale della stagione 2023-24. Alla Unipol Domus, sarà infatti tempo di Coppa Italia, con un match sentitissimo da dentro o fuori contro il Palermo:

“Ho deciso che il Cagliari sarà l’ultima squadra che allenerò – aveva dichiarato nei giorni scorsi Ranieri, spiazzando tutti – e farei un’eccezione soltanto per una nazionale intrigante. Preciso tuttavia che non mi sto candidando alla panchina azzurra”.

Mai banale, Ranieri, antepone sempre l’entusiasmo e il sentimento a qualsiasi altro discorso, anche quando c’è da chiarire il motivo che l’ha riportato sulla panchina rossoblù: “Perché qui è cominciata la mia carriera – ha ammesso candidamente il tecnico romano – perché quando il Cagliari mi chiamò 35 anni fa, era la scommessa della mia vita. Potevo bruciarmi: neanche sapevo se avrei fatto l’allenatore”.

L’impresa col Leicester

Una carriera che poi è proseguita attraverso mille avventure in giro per l’Italia e l’Europa, con alcuni successi di cui ancor oggi tutti parlano, come quello che vide Ranieri vincere la Premier League inglese sulla panchina del piccolo Leicester:

“Ma io dimentico in fretta – ha dichiarato nei giorni scorsi il mister – quell’impresa l’ho messa da parte, magari me la godrò quando andrò in pensione. Per me, il campionato vinto a Leicester vale quanto la promozione con il Cagliari o il secondo posto con la Roma. Sono molto pragmatico, non vivo di ricordi. Vivo di domani”.

Ranieri promuove il calcio saudita

Già, un “domani” che per Ranieri è sinonimo di modernità e apertura mentale: “Credo che in Arabia Saudita, da un punto di vista calcistico, stiano facendo qualcosa di molto intelligente – ha sottolineato oggi Ranieri, durante la conferenza stampa di presentazione della gara di Coppa Italia di sabato prossimo – così facendo, fanno conoscere una nuova cultura e muovono il loro turismo. Che poi abbiano tanti soldi non è un mistero: li hanno e di conseguenza li possono impiegare. Mi auguro non sia una striscia breve, come accaduto con la Cina”.

(Redazione/9colonne)