La Jornada Política – Con la mirada puesta en la Mesa del Congreso

MADRID – Indicará la relación de fuerza en la arena política. Pensando en la investidura con la mirada puesta en la Mesa del Congreso. El primer choque postelectoral entre progresistas y conservadores se librará en el Congreso de los Diputados. Y será para asegurar la presidencia y la Mesa. De ahí saldrán pistas sobre cuál podría ser el desenlace del pulso que mantienen Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El primero quiere mudarse a La Moncloa; el segundo, no tiene intención de entregarle las llaves.

La constitución de la Cámara baja y la elección de los miembros de la Mesa – léase presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios – tiene fecha: el próximo 17 de agosto. No así la investidura.

El 17 de agosto pareciera ser una fecha clave. Permitirá pulsar los equilibrios, la fuerza de la que dispone cada bloque. No es poca cosa. Mientras tanto, los partidos negocian.

El Partido Popular, día tras día, reivindica su triunfo en las urnas. Sin embargo, que fuera el partido más votado en las generales del 23 de julio no significa que pueda gobernar. Sus aspiraciones chocan con la matemática y la realidad parlamentaria. La verdad es que, a diferencia de lo que pasó en 1966 con José María Aznar y en 2016 con Mariano Rajoy, los partidos nacionalistas no están dispuestos a sostener la investidura de un candidato que pacta con Vox. No olvidan que la formación de extrema derecha ha amenazado de ilegalizar los partidos independentistas. Y ahora, con la salida de Iván Espinosa de los Monteros, nadie duda de que el partido de Santiago Abascal tendrá una evolución hacia posiciones más radicales, ultraconservadoras, integrista y ultracatólicas.

Tras el Comité de Dirección del Partido Popular, Cuca Gamarra reiteró la “disponibilidad” del candidato popular a la investidura, si el Rey Felipe VI se lo encomienda.

El número dos de los conservadores aseguró que Núñez Feijóo ya cuenta con 171 escaños, 50 más que su adversario socialista. Y ha recordado que, en la historia reciente de la democracia española, siempre ha gobernado el candidato del partido más votado. Ha reivindicado el triunfo de los populares “pese a que algunos se empeñen en decir lo contrario”.

Mientras el Partido Popular se afana en buscar los votos que le faltan para asegurar las aspiraciones de su candidato, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha afeado al Psoe su actitud. Lo ha acusado de falta de ambición. Y ha asegurado que, en los primeros contactos con los socialistas, notaron que “las propuestas del Psoe son insuficientes”.

Urtasun ha asegurado que no está en los planes de Sumar aspirar a la presidencia del Congreso. Entrevistado por la Cadena Ser, dijo que es “el partido del bloque con más votos” y, en consecuencia, el que “tiene legitimidad para presidir el Congreso de los Diputados”. No ha descartado que pudiera ceder alguna vicepresidencia o secretaría a formaciones nacionalistas y no ha negado que se esté negociando “facilidades” a Junts y a Erc para que constituyan grupos propios en el Parlamento.

Por último, cabe destacar las posibles consecuencias que, en el proceso de investidura, pudiera tener la decisión reciente del Tribunal Constitucional que resolvió no admitir a trámite el recurso del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra la última orden de detención. Nadie quiere entrar en polémica con el Tribunal Constitucional. Sin embargo, es evidente el malestar en el gobierno en función. De acuerdo con indiscreciones, en el Ejecutivo se considera una intromisión indirecta en el debate político. Se trataría de una resolución sin precedentes, tomada por dos magistrados alineados con posiciones conservadoras y en plena vacaciones. Preocupa que la decisión del Tribunal pudiera afectar las negociaciones con el independentismo, en la configuración de la Mesa del Congreso, antes, y en la investidura de Pedro Sánchez, después.

