Calcio venezuelano: il Táchira dell’italo-venezuelano Saragò alla sfida del Portuguesa

CARACAS – Il prossimo fine settimana la Liga Futve ci regalerà la sfida Deportivo Táchira-Portuguesa, che si preannuncia come il match clou della 23ª giornata. Era da diversi anni che questa sfida non aveva il fascino di questo 2023: “gialloneri” e “rossoneri” sono la seconda e la terza forza del campionato separati da 5 punti. L’incontro é in programma domenica, alle 16:00, nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal.

Nell’ultimo turno di campionato, il Táchira ha superato 0 – 1 lo Zamora. Il mister italo-venezuelano Eduardo Saragó si é mostrato soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi. “Sono felice per la performance della squadra, abbiamo avuto il coraggio e la qualitá per disputare un’ottima gara in trasferta, in un campo difficile che era in cattive condizioni” ha dichiarato in un comunicato stampa della squadra andina.

Questa vittoria ha consentito al “Carrusel Aurinegro” di tenere il passo del Puerto Cabello, capolista con 47 punti, cinque in piú del Táchira. Il successo nella “Ciudad Marquesa” ha un valore in piú per il Táchira che ha giocato gran parte della gara con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Jiovany Ramos.

“Abbiamo cercato di non far notare l’uomo in meno dopo il rosso di Ramos, altrimenti avremmo consentito allo Zamora di creare piú occasioni di gol. In questo senso i miei ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro” spiega il mister di origine calabrese nella nota diffusa dal Táchira.

Oltre alla sfida, Táchira – Portuguesa la 23ª giornata della Liga Futve ha in programma: Angostura – UCV (venerdí alle 16:00, stadio Ricardo Tullio Maya), Deportivo La Guaira – Academia Puerto Cabello (venerdí alle 19:00, stadio Olímpico), Rayo Zuliano – Metropolitanos (sabato alle 15:30, stadio Pachencho Romero), Caracas – Zamora (sabato alle 18:10, stadio Olímpico) ed Hermanos Colmenárez – Estudiantes de Mérida (domenica alle 18:40, stadio Agustín Tovar).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)