Reddito di cittadinanza, Calderone: “Lo perderanno solo in 200 mila”. M5s: “Numeri in libertà”

ROMA. – “Adesso coloro che usciranno dal circuito del reddito perché non considerati soggetti in condizione di fragilità sono circa 200mila”. A precisarlo il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, intervenuta ad Agorà Estate su Rai3, sottolineando che quello dei “500mila soggetti che perderanno il reddito di cittadinanza è un dato che non torna”.

“Quello che è stato fatto è cercare di mettere in evidenza un concetto fondamentale, cioè che la vera ricetta contro la povertà è il lavoro” ha spiegato il ministro, ribadendo che “il reddito di cittadinanza non ha creato nessun posto di lavoro”.

Sul tema è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nei consueti “appunti di Giorgia” su Facebook: “La revoca del reddito di cittadinanza, è stato detto, è avvenuta da un giorno all’altro, un fulmine a ciel sereno. Questo è falso, perché quello che abbiamo fatto non solo era scritto nel programma del centrodestra, ma era inserito anche nella Legge di Bilancio che è stata varata lo scorso dicembre” ha affermato il premier.

Per poi aggiungere: “Occorre fare chiarezza, Non lo perdono i disabili, come pure è stato scritto. Non lo perdono gli over 60. Non lo perde chi ha figli minori a carico. Non lo perde neanche chi ha condizioni di particolare fragilità. Tutte queste persone, a differenza di quello che strumentalmente è stato detto, continuano a percepire il Reddito fino alla fine dell’anno e poi passeranno all’assegno di inclusione”.

La replica del Movimento

“Le dichiarazioni odierne della premier Meloni e della ministra del Lavoro Calderone sul Reddito di cittadinanza aggiungono ulteriore confusione al caos generato da Governo e Inps. Qui le cose sono due: o mentono sapendo di mentire, oppure non leggono i loro stessi provvedimenti e le relazioni tecniche.

In quella che accompagna il decreto Lavoro c’è scritto nero su bianco che i nuclei famigliari percettori di reddito di cittadinanza che transiteranno nel Supporto per la formazione e il lavoro, un’elemosina da 350 euro al mese circoscritta al periodo di frequenza ai fantomatici corsi di formazione, saranno 436mila per un totale di 615mila persone. Già dal 1º agosto, 169mila famiglie sono state lasciate prive di qualsiasi sostentamento: con che coraggio parlano?”, afferma la deputata del M5S Chiara Appendino.

“Quanto allo slogan ‘non lasceremo nessuno indietro’, maldestramente copiato dal M5S – riprende – ricordo ad entrambe che secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio quasi 100mila nuclei con all’interno soggetti fragili quali minori, anziani e disabili risulteranno esclusi dall’Assegno di inclusione.

La verità è che, con la sua furia ideologica, il Governo ha smantellato una misura che garantiva protezione sociale a tutti i cittadini in difficoltà sostituendola con un’altra che lascerà decine di migliaia di famiglie all’asciutto. Questo esecutivo non fa la guerra alla povertà, ma ai poveri” conclude Appendino.

