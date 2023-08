Calciomercato, la situazione delle big e cosa manca a ciascuna per raggiungere il top

MADRID. – Dieci giorni all’inizio del campionato italiano: le big sono ancora alla ricerca della definitiva quadratura del cerchio, in un calciomercato che, c’è da scommetterlo, riserverà soRprese proprio durante il rush finale. Soldi da spendere pochi, si cerca di arricchire le rose con la forza delle idee e facendo leva su qualche succosa opportunità da cogliere last minute.

Ma cosa manca a Napoli, Inter, Milan, Roma, Juventus, Atalanta, Fiorentina e Lazio, per spiccare il volo definitivo verso una stagione da protagoniste?

Osimhen spaventa il Napoli, all’Inter serve una punta

Nessuno si aspettava, dopo il titolo italiano vinto lo scorso anno, che il Napoli effettuasse un maquillage così estremo: via Spalletti, l’allenatore dello scudetto, via il leader della difesa, Kim; e ora anche Osimhen spaventa i tifosi del Napoli. Se non è rivoluzione (o involuzione?) poco ci manca.

Sono arrivati il giovane promettente Natan per la difesa e si è vicinissimi al centrocampista Jens Cajuste, svedese classe ’99 del Reims. De Laurentiis spera così di occupare le due caselle che mancavano nello scacchiere azzurro, quella del difensore centrale e del mediano. Il timore, tuttavia, è che i due nuovi acquisti non siano all’altezza di chi occupava prima quei ruoli. E poi occhio ad un’eventuale partenza di Osimhen: in quel caso, occorrerebbe prendere un grande attaccante.

L’Inter viene reputata dai più la regina del mercato: Frattesi, Thuram, Cuadrado e il portiere Sommer gli acquisti più importanti (di quest’ultimo, serve però un secondo). E attenzione perché, con le partenze di Lukaku e Dzeko, la sensazione è che manchi una punta centrale. Morata, Balogun, Taremi e Beto gli attaccanti seguiti dai nerazzurri.

Il Milan sulle tracce di un terzino sinistro. La Juve cerca Lukaku

Il Milan è stata finora la squadra che ha comprato di più: Loftus Cheek, Reijnders, Pulisic piacciono ai tifosi. Ultimo arrivato, il centrocampista Musah. Manca un centrocampista che possa sostituire Tonali (interessa il leccese Hjulmand) e un terzino sinistro di riserva (trattative in corso con Calafiori).

La Juventus del nuovo corso ha molto sfoltito la rosa: ad Allegri ora serve un difensore (si fanno i nomi di Luiz Henrique, Holm, Castagne ed Hermoso) e soprattutto un attaccante: Lukaku sembra il prescelto, con l’esigenza però di dover sistemare Vlahovic.

Roma, scatta l’operazione centravanti. Le manovre di Atalanta e Fiorentina

La Roma di Mourinho è ancora incompleta: partito Ibanez, c’è ora l’esigenza di acquistare un nuovo difensore. Si continua a seguire per il centrocampo il portoghese del Psg Renato Sanches, al quale dovrà essere accoppiato un altro nome, soprattutto se Matic dovesse andare via. Ma è l’attacco il reparto più urgente da implementare: come centravanti piacciono Zapata, Arnautovic e il brasiliano Marcos Leonardo.

L’Atalanta ha soldi freschi da spendere: sono arrivati Scamacca e Tourè dall’Almeria. Ora per Gasperini l’obiettivo da raggiungere è quello di un fantasista a centrocampo: la trattativa con il milanista De Ketelaere è in via di chiusura.

Cosa manca, invece, alla Fiorentina? I viola sono alla caccia di un centrocampista e hanno rimpiazzato Cabral con Nzola in attacco. Alla Lazio manca invece un terzino sinistro (Luca Pellegrini potrebbe tornare) e un regista: Ricci del Torino uno dei possibili acquisti, dopo quelli di Kamada e Isaksen.

(Redazione/9colonne)