Pallacanestro, Cubillán: “Siamo come una famiglia, e si vede in campo!”

CARACAS – La Vinotinto dei Canestri é in piena preparazione verso il mondiale che in questo 2023 si disputerá in Giappone, Indonesia e Filippine. I ragazzi di Fernando Duró hanno disputato una serie di amichevoli nel continente europeo: Angola (sconfitta 61-66), Argentina (ko 65-66 con una tripla all’ultimo secondo di Lucio Redivo), Spagna (sconfitta 57-87) e Francia (ko 67-86).

Uno dei perni di questa nazionale é David Cubillán, che a 36 anni suonati disputerá la sua prima kermesse iridata. Va segnalato che nell’edizione del 2019, disputata in Cina non era tra i convocati per un infortunio. In quest’occasione é sceso in campo in tutte le gare disputate dalla “Vinotinto dei canestri” nelle qualificazioni.

“Sappiamo che il mondiale sará una grande sfida per noi. Questo gruppo lavora insieme da diversi anni, siamo come una grande famiglia e questo si vede in campo in ogni gara. Tra di noi c’é un ottimo feeling ogni volta che indossiamo la maglia della nazionale. Spero di fare le cose bene in questo mondiale” spiega Cubillán in un comunicato stampa.

In questa edizione della kermesse iridata, la nazionale venezuelana dovrá fare a meno di Edgar “Petare” Martínez a causa di un’infortunio al ginocchio sinistro.

La Vinotinto ha salutato il “Vecchio Continente” volando verso la cittá di Melbourne, in Australia, dove parteciperá nel Torneo ‘Boomers vs World”. Il 14 agosto, i ragazzi di Duró se la vedranno con i padroni di casa nella Rod Laver Arena. Due giorni dopo ci sará la gara con il Sudan del Sud ed infine il 17 chiuderá la sua preparazione con il match contro il Brasile.

La Vinotinto dei Canestri inizierà la sua partecipazione nella kermesse iridata il 26 agosto, quando affronterà la Slovenia nella Okinawa Arena, in Giappone. La palla a due della sfida contro la nazionale balcanica é fissata per le 7:30 (ora del Venezuela).

Il percorso dei ragazzi di Fernando Duró proseguirá il 28 agosto contro il Capo Verde ad Okinawa: fischio d’inizio alle 4:00 (ora di Caracas).

La Vinotinto chiuderà la sua partecipazione nella fase a gironi contro la Georgia il 30 agosto nella Okinawa Arena: palla a due alle 4:00 (ora di Caracas).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)