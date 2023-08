L’istallazione “Pure Plants” nel Museo del Mare di Santa Pola

MADRID- Dopo aver partecipato con grande successo alla grande mostra-evento del FuoriSalone 2023, grazie ad un’iniziativa dell’Ambasciata d’Italia a Madrid, giunge in Spagna l’installazione “Pure Plants” che resterà esposta nel Museo del Mare di Santa Pola fino al 10 settembre.

L’esposizione “Design Re-evolution” curata da Interni a Milano in occasione del FuoriSalone 2023, dal 17 al 26 aprile scorsi, ha voluto proporre, come ha spiegato la direttrice di Interni, Gilda Bojardi: “una riflessione corale sul tema del Pensiero Evolutivo assunto come strumento di Progetto…

In una nuvola densa di scoperte scientifiche- ha scritto ancora la direttrice Bojardi- spettacolari e di geniali tecnologie, Interni ha chiamato designer, architetti e imprese a contribuire alla costruzione di nuovi paesaggi per promuovere: una nuova, positiva interazione tra essere umano e ambiente; l’azione del fare in un profondo rapporto dialettico con la natura; il raggiungimento della felicità, un fattore fondamentale, strettamente legato al contesto umano e sociale con cui si confronta quotidianamente”.

“Pure Plants/Plantas Puras” è stata creata da due architetti italiani residenti a Barcellona: Carmelo Zappula che l’ha concepita e disegnata e Aldo Sollazzo, che l’ha realizzata. Zappulla fa parte dello studio External & Partners che ambisce a trasformare gli spazi in esperienze emozionali attraverso l’architettura e il design, e Sollazzo dirige le compagnie Noumena Design Research Education S.L. e LaMáquina, quest’ultima specializzata in tecnologia 3D.

L’installazione che si trova nella sala Baluarte del Duque de Arcos, e si può visitare gratuitamente, presenta tre piante stilizzate, create mediante la tecnica della fabbricazione additiva, che hanno una capacità di assorbimento di CO2 come quelle vere, grazie al bioplastico con il quale sono realizzate.

Il Museo Marittimo di Santa Pola si trova in un castello-fortezza della provincia di Alicante. Fu costruito per difesa tra il 1554 e il 1557 dall’ingegnere militare italiano Giovanni Battista Antonelli che è stato anche l’artefice della costruzione del castello di Santa Barbara che domina la città di Alicante.

Grazie alla positiva collaborazione avviata con la nostra Ambasciata il Museo Marittimo di Santa Pola ha già ospitato l’installazione di Gianluca Pugliese presentata in occasione del FuoriSalone 2022.

