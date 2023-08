Educational Tour in Regione Marche per 13 ragazzi discendenti marchigiani: alla scoperta delle radici e della cultura (audio notizia)

Tredici giovani discendenti di emigrati marchigiani provenienti da Argentina, Canada, Uruguay e Brasile, hanno avuto l’opportunità di scoprire le loro radici in un avvincente “Educational Tour” nella suggestiva Regione Marche. Questo programma speciale, organizzato dalla Regione Marche ha permesso ai partecipanti di esplorare la cultura, la storia e la bellezza naturale della loro terra d’origine, ospitati presso la Scuola Campus “Le Magnolie” di Castelraimondo fino al prossimo 19 agosto

L’itinerario dell’Educational Tour abbraccia un viaggio emozionante attraverso le diverse sfaccettature delle Marche, dal patrimonio storico e artistico alle tradizioni culinarie e all’incantevole paesaggio costiero e montano. I giovani hanno così l’occasione di connettersi con la loro eredità familiare e di comprendere meglio le storie che si intrecciano con le vicende della regione.

Primo appuntamento una visita nell’Aula di Palazzo Leopardi e un incontro con i Presidenti dell’Assemblea legislativa, Dino Latini e della Commissione Affari Istituzionali, Renzo Marinelli, che hanno illustrato i tratti salienti dell’attività istituzionale e fornito una panoramica complessiva, a partire dalla normativa vigente, sugli interventi della Regione a favore dei marchigiani all’estero.

Per il loro appuntamento a Palazzo Leopardi sono stati accompagnati da Franco Nicoletti Presidente del Consiglio dei marchigiani all’estero; Marina Marozzi, consigliere del Comitato esecutivo; Pierpaolo Casoni direttore della Scuola Campus “Le Magnolie” e Frida Paolella responsabile di settore per la Regione.

L’Educational Tour non è solo un viaggio alla scoperta delle radici: è anche un’occasione per costruire legami tra i giovani discendenti marchigiani sparsi in tutto il mondo. Attraverso conversazioni, scambi culturali e momenti di convivialità, i partecipanti potranno creare una rete di connessioni e amicizie che andrà al di là del tour stesso.

Inoltre, l’esperienza servirà a stimolare un senso di appartenenza e di orgoglio nei confronti delle proprie origini, incoraggiando i partecipanti a preservare e promuovere la cultura marchigiana nelle loro comunità di residenza.