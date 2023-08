Extraprofitti: l’annuncio della tassa a sorpresa, crollano le banche in borsa

ROMA. – Il governo tasserà gli extraprofitti delle banche, conseguenza del rialzo dei tassi di interesse. È l’annuncio a sorpresa arrivato ieri sera durante la conferenza stampa al termine di un lungo Consiglio dei ministri, durato circa tre ore, per presentare i cosiddetti “decreti omnibus”.

La decisione riguarda i maggiori introiti guadagnati per via dell’aumento dei tassi di interesse su mutui e prestiti, ma non era presente nell’ordine del giorno diffuso nel primo pomeriggio. Da quanto si apprende, la tassa sarebbe del 40% sui margini di interesse maturati dalle banche.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato così la scelta del governo durante la conferenza stampa: “Giorgetti ha portato una norma di equità sociale che è un prelievo sugli extraprofitti delle banche limitato al 2023. Sono introiti che andranno ad aiuti per mutui sulla prima casa e taglio delle tasse. È una risposta all’aumento del costo del denaro che è stato superiore agli aumenti in carico alle famiglie. Stiamo parlando di alcuni miliardi”.

Sulla questione è intervenuto anche Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, che su Facebook commenta la tassa sugli extraprofitti: “Ci criticano, ci snobbano, ci accusano di demagogia. Poi non riescono ad ammetterlo, ma devono darci ragione. Da marzo il Movimento 5 Stelle chiede un intervento sugli extraprofitti accumulati dalle banche per prendere da lì le risorse per sostenere i cittadini alle prese con rincari e caromutui. Sono passati 5 mesi e il Consiglio dei Ministri si accorge dell’emergenza, quando le famiglie sono già in ginocchio da troppo tempo.

E ora – in base a quanto annunciato – il Governo sembra accogliere la nostra proposta di una tassa sugli extraprofitti bancari. Meglio tardi che mai, ma il “tardi” purtroppo lo pagano le famiglie. Attendiamo comunque di leggere il testo. Ci siamo già passati: quando Draghi accolse la nostra proposta sugli extraprofitti in ritardo poi scrisse male la norma. Speriamo la storia non si ripeta.

Visto che con grave ritardo ha accolto il nostro suggerimento, il Governo faccia pure un altro respiro e si dia un altro colpo di coraggio con le nostre proposte: estenda la norma sugli extraprofitti accumulati anche dal settore di assicurazioni, aziende farmaceutiche e belliche. E questa volta lo faccia rapidamente, l’emergenza è ora”.

La prima conseguenza dell’annuncio, tuttavia, è il contraccolpo in Borsa sui titoli del settore bancario. Oggi, infatti, Piazza Affari ha aperto la seduta in negativo, trainata verso il basso dai titoli dei principali istituti di credito.

Soddisfatta invece la Cisl, che in una nota sottolinea che “è giusto aver deciso di tassare gli extra profitti delle banche, intervento sollecitato da tempo dalla Cisl che va allargato alle altre multinazionali (energia, digitale, logistica) per recuperare risorse da impegnare ad alzare salari, retribuzioni, pensioni ed a ridurre il peso delle tasse ai lavoratori, pensionati e sostenere le famiglie sui mutui per le prime case”.

(Redazione/9colonne)