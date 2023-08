Marcinelle, 67 anni fa la tragedia che segnò l’emigrazione italiana

ROMA. – Sono da poco passate le 8 del mattino dell’8 agosto 1956 e nella miniera di Bois du Cazier, a Marcinelle, in Belgio, i minatori lavorano già a ritmi serrati per scavare carbone fino a quota meno 975 metri, un chilometro sottoterra. In uno dei condotti principali scoppia un incendio provocato da un errore umano e in pochi minuti tutto l’impianto sotterraneo è avvolto dalle fiamme. Il bilancio fu drammatico: di 275 persone presenti, 262 morirono. Di queste, 136 erano italiani, tutti immigrati.

Dal 2001 l’anniversario del disastro di Marcinelle coincide con la “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, istituita dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per ricordare non solo la tragedia in Belgio, ma tutti gli italiani caduti nell’esercizio della loro professione all’estero.

“Il Bois du Cazier è il luogo simbolo delle sofferenze e della fatica dei nostri connazionali”, afferma il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un messaggio agli italiani all’estero in occasione del 67esimo anniversario della tragedia.

Tajani, oggi a Marcinelle per rendere omaggio ai caduti italiani, sottolinea come “il sacrificio di quei minatori” abbia “contribuito a rafforzare la consapevolezza dell’importanza di assicurare adeguate garanzie e sicurezza sul lavoro. Una data che il Governo italiano vuole sottolineare quest’anno in modo solenne”.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorda “con riconoscenza” il sacrificio dei 136 minatori italiani che persero la vita e punta i riflettori sul presente: “Viviamo mesi difficili, segnati dall’impatto di molteplici crisi di diversa natura: dall’esecrabile aggressione russa all’Ucraina ai tanti conflitti irrisolti in altri quadranti geografici, dal cambiamento climatico all’insicurezza alimentare.

Tutto ciò accresce la precarietà economica e il rischio di sfruttamento di esseri umani. È quindi più che mai necessario mantenere salda la tutela dei lavoratori. Di tutti i lavoratori, ovunque essi si trovino, quale che sia la loro nazionalità, per prevenire e sanare inaccettabili forme di marginalizzazione”.

La catastrofe di Bois du Cazier, ricordata come la tragedia del lavoro e dell’emigrazione, mise termine al trattato “Uomini contro carbone”, siglato nel 1946 tra l’Italia e il Belgio, in base al quale il Belgio doveva cedere all’Italia carbone in cambio di manodopera italiana da impiegare nelle proprie miniere.

Tra il 1946 e il 1956 più di 140 mila italiani andarono a lavorare nelle miniere di carbone della Vallonia: la presenza degli operai del Belpaese nella miniera di Marcinelle, che oggi fa parte dei patrimoni storci dell’Unesco, è proprio figlia di questo trattato.

Italiani che “avevano deciso, con sofferenza e dolore, di abbandonare la Patria per emigrare in Belgio – sottolinea la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni -. Lavorarono duro, con umiltà e dedizione, senza garanzie, in condizioni terribili e ora inimmaginabili. Persero la vita nel buio della miniera, ma la loro luce non si è spenta e risplende nel ricordo e nella riconoscenza tributati loro dalla comunità nazionale”.

