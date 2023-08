Calcio: Italia femminile, ufficiale l’addio di Bertolini. La CT si congeda con una lettera

MADRID. – Dopo il comunicato al veleno delle calciatrici azzurre, che puntava decisamente il dito contro la loro CT Milena Bertolini, un’altra lettera, dai toni più concilianti ma altrettanto chiari, scuote il mondo del calcio femminile all’indomani dell’eliminazione dal Mondiale di Australia e Nuova Zelanda. Era nell’aria, ma ora la notizia è diventata ufficiale: Milena Bertolini lascia l’incarico di CT della Nazionale femminile azzurra.

La lettera di addio: un messaggio alle calciatrici

E lo fa, come detto, attraverso una lunga lettera (anche se, giornalisticamente, lo si dovrebbe definire “comunicato”) nella quale, in un certo senso, respinge le accuse rivoltele dalle sue calciatrici, provando, inoltre, anche a togliersi qualche sassolino dalla scarpa: chiaro il riferimento a capri espiatori troppo facili e alla denuncia di mancanza di coesione nel gruppo:

“Una squadra, staff e giocatrici – si legge nel comunicato dell’allenatrice – si basa principalmente sul riconoscimento da parte di ognuno del proprio ruolo e sul sostegno imprescindibile del ruolo degli altri. Assonanza, armonia e condivisione tra i singoli vanno a definire un organismo unitario che sa esprimere qualitativamente molto di più di ogni singolo”.

L’ormai ex CT aggiunge poi: “Troppo ingenua e scontata la ricerca di un capro espiatorio: non scordiamoci che quando si punta il dito verso qualcuno, le altre tre dita della nostra mano guardano verso di noi. Il rischio altrimenti è di giocare la partita contro noi stessi e non con noi stessi e con delle avversarie. Pertanto, non sento nessun risentimento e non ho nessun motivo che mi spinga a sentirmi o cercare un colpevole”.

Parole chiare e che, in un certo senso, richiamano ad un’unione di intenti che, secondo la CT Bertolini, evidentemente non c’è stata. L’allenatrice, dunque, non si sente l’unica responsabile della disfatta mondiale e ci tiene a rivendicare, con un pizzico di orgoglio, il suo ruolo e la sua lunga esperienza di campo.

Il ringraziamento alla Federazione

Infine, il conciliante messaggio finale: “Per concludere, sento di ringraziare tutte e tutti, dalle ragazze a tutti i componenti degli staff presenti in ogni area specifica, ai dirigenti che ci sono stati vicini, perché ognuno di loro hanno dato il massimo – sottolinea Bertolini – perché non sempre i tempi di crescita personali coincidono, ma non ho dubbi sull’impegno e le buone intenzioni di tutti. Lascio la Nazionale dopo tanti anni e sento di ringraziare la Figc e Renzo Ulivieri per la grande opportunità che mi hanno concesso”.

Una panchina che scotta

Archiviato il capitolo Bertolini, ora la patata bollente passa alla FIGC, con la Federazione chiamata a definire il nome del successore, con tanti che avrebbero già declinato la proposta federale. Non c’è dubbio che la panchina della Nazionale femminile italiana scotti parecchio: sia per chi deciderà che per chi accetterà, si tratterà comunque di una scelta coraggiosa.

(Redazione/9colonne)