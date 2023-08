“La Piramide degli Italiani”, sarà demolito il mausoleo vestigia dell’epoca franchista

MADRID – La proposta del senatore di Compromís, Carlos Junet, è stata recepita dal Governo. Il “Mausoleo dello Scudo”, meglio conosciuto come “La Piramide degli Italiani”, sarà annoverato tra i monumenti simbolo del periodo fascista. Quindi, contrario alla “memoria democratica”. Per 84 anni abbandonato e condannato all’oblio, sarà demolito definitivamente in breve.

La notizia della decisione del Governo, presa nel rispetto della “Legge della memoria democratica”, è passata pressoché inosservata in Spagna ma non in Italia. Il senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia, si è fatto eco della richiesta avanzata dall’“Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces”. Questa rivendica l’interesse storico del monumento.

Durante la guerra civile spagnola, furono migliaia i combattenti italiani inviati da Benito Mussolini a sostegno delle truppe franchiste. Nel 1937, il “Corpo di Truppe Volontarie” subì una clamorosa sconfitta a Guadalajara. Dopo tre mesi, entrarono nuovamente in combattimento. Questa volta nei pressi del “Puerto de Escudo”. Negli scontri a fuoco vennero uccisi quasi 400 volontari italiani. La battaglia si concluse con la conquista di Santander, capitale della Cantabria.

Franco volle dedicare, in riconoscimento al sacrificio dei volontari italiani, un mausoleo. Fu costruito dai repubblicani prigionieri di guerra, costretti a lavorare in condizioni disumane, trattati quasi come schiavi.

Il “Mausoleo dello Scudo”, costruito tra le comunità della Cantabria e Castilla e León, per anni fu visitato dai parenti dei 384 italiani, morti nel “Puerto de Escudo”. Nel 1971, un autobus militare uscì di strada provocando la morte di 12 passeggeri. Erano tutti cittadini italiani che si recavano al mausoleo per rendere omaggio ai loro cari che vi erano sepolti. Le autorità allora decisero di procedere all’esumazione dei corpi e al loro posteriore seppellimento nei cimiteri. Da allora, il mausoleo è stato abbandonato al proprio destino e oggi è in rovina.

Il senatore Roberto Menia, in una interrogazione parlamentare, ha chiesto ai ministri della Cultura e della Difesa cosa intendessero fare a difesa del monumento che, sostiene, “sebbene non ospiti più i resti di italiani è testimonianza funeraria e di pietà, che merita rispetto umano, indipendentemente dalle connotazioni politiche o nazionali dei caduti a cui è stato dedicato”.

Redazione Madrid