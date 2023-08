Governo di Aragona, Partito Popolare e Vox firmano l’accordo

MADRID – Fumata bianca. Anche se con un certo ritardo, i pronostici sono stati rispettati. Il Partito Popolare e Vox hanno firmato un accordo che permetterà al conservatore Jorge Azcón di presiedere il governo della “Comunidad Autonóma de Aragón”. E a Vox di entrare a pieno diritto nell’esecutivo. In effetti, il leader di estrema destra, Alejandro Nolasco, occuperà la vicepresidenza e l’Assessorato allo Sviluppo Territoriale e Giustizia. L’estrema destra avrà anche l’Assessorato all’Agricoltura.

Con quello dell’Aragona sono quattro le regioni governate da coalizioni formate dal Partito Popolare, di destra, e da Vox, di estrema destra. Ossia, Castilla e León, Comunità Valenziana, Extremadura e, ora, Aragón.

Ana Alos, segretaria generale dei “popolari”, e Alejandro Nolasco, esponente degli “ultra”, nella sala Goya delle “Corti di Aragona”, hanno firmato un accordo in cui sono raccolti gli aspetti principali di quello che sarà il programma di governo. Nel patto siglato dalle due forze politiche che governeranno la regione è contemplata l’abrogazione della Legge della Memoria Democratica e della “Legge Trans Autonómica” ma non quella che si riferisce alla violenza “machista”. Si include, invece, il sostegno alle vittime della violenza domestica.

Alos ha sottolineato che quello presieduto da Azcón, grande assente alla cerimonia della firma dell’accordo, “sarà un governo solido” che permetterà di “lasciare alle spalle le politiche errate della sinistra”. E ha precisato che “violenza ‘machista’ e violenza ‘domestica’ non sono incompatibili”. Nolasco, dal canto suo, ha affermato che si porrà “fine al settarismo politico”. Riferendosi poi alla Legge della Memoria Democratica ha assicurato che questa “interpreta la storia unilateralmente”.

Con quasi il 36 per cento dei voti, a Jorge Azcón, per essere eletto, sarebbe stato sufficiente anche la sola astensione di Vox. Per questo, si era opposto ripetutamente all’accesso degli “ultras” in un suo esecutivo. Un atteggiamento, questo, diventato sempre più flessibile, come lo dimostra l’accordo, nella misura in cui si avvicinava la data limite per essere investito.

Uno dei punti più polemici, in cui il Partito Popolare e Vox non sono riusciti a trovare un accordo, è stato quello del “travaso dell’Ebro”. Non arrivando ad una intesa, le due forze politiche hanno deciso di escluderlo dal documento finale. Vox, nel corso della campagna elettorale, ha difeso la necessità di una interconnessione tra tutti i bacini idrografici per fornire acqua ad ogni angolo della Spagna. Azcón, invece, ha assicurato che il Partito Popolare si sarebbe opposto a qualunque provvedimento del genere.

È previsto che mercoledì Azcón pronunci il suo discorso di investitura e che venerdì assuma ufficialmente l’incarico. Sostituirà il socialista Javier Lambán.

Redazione Madrid