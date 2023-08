Calcio venezuelano: Metropolitanos un sogno nato 11 anni fa

CARACAS – Undici anni fa, in una conferenza stampa svoltasi in un albergo della capitale, veniva presentata una nuova squadra di calcio: Metropolitanos Fútbol Club. Quel giorno l’imprenditore italo-venezuelano Juan Carlos Ferro e Mariano Díaz Ramírez realizzavano un sogno: quello di avere una squadra di calcio tra i professionisti.

Ieri, per festeggiare questa storica data, la squadra capitolina ha convocato una conferenza stampa dove c’erano tutti i giocatori e parte della direttiva con la presenza di Juan Carlos Ferro (presidente) e Carlos Enrique Peña (ex giocatore e presidente onorario).

In questi 4.015 giorni, i “violetas” hanno vissuto sulla propria pelle di tutto, dalla nascita alla promozione nella Primera División, dalla caduta nell’inferno della Segunda División alla prima qualificazione ad un torneo internazionale: la Coppa Sudamericana.

Grazie al lavoro, costanza e dedicazione, ma sopratutto amore per il calcio questa squadra é arrivata nel 2022 nell’Olimpo del calcio venezuelano cucendosi per la prima volta la tanto desiderata “Estrella”. Nel palmarés di Metropolitanos troviamo anche un titolo di campione della Segunda División nella stagione 2016. Da li in poi la squadra ha iniziato a decollare diventando una delle big nella massima serie del calcio venezuelano.

Durante la sua storia sulla panchina “viola” si sono seduti allenatori del calibro di Rafael Santana, l’italo-venezuelano Hugo Savarese, Manuel Di Maio, Daniel De Oliveira, Jhon Giraldo e José María Morr.

Nella stagione 2015-2016, Metropolitanos si é rinforzato con l’attaccante italiano Michele Di Piedi. Nella rosa attuale, i “violetas” hanno diversi italo-venezuelani come Giancarlo Schiavone, Christian Larotonda, Juan Mancín, Luis Annese e Christian Schiavone. Fino a poche settimane fa, c’era anche Andrés Ferro che si é trasferito in Argentina per rinforzare il Central Cordoba.

Metropolitanos festeggerá il suo undicesimo anniversario andando a far visita al Carabobo nello stadio Misael Delgado. I ragazzi di José María Morr sperano di tornare a casa con un sostanzioso bottino.

