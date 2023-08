Delega fiscale, respinti due Odg del Pd su attrazione dei redditi e doppia imposizione

ROMA. – Nell’ambito dell’esame della delega fiscale, licenziata in via definitiva dalla Camera, l’aula di Montecitorio ha bocciato (sulla scorta del parere contrario dato dal governo) due ordini del giorno presentati da due deputati eletti all’estero, Fabio Porta e Christian Di Sanzo, entrambi del Pd.

“Il mio odg – spiega Porta a 9colonne – chiedeva semplicemente al governo di rafforzare una norma già esistente dal 2018, che prevede attraverso delle agevolazioni fiscali l’attrazione in Italia in particolare di pensionati, ma anche di stranieri che vogliono trasferire qui il proprio reddito e dare, attraverso i loro consumi e investimenti, un po’ di respiro ai comuni del sud.

Si tratta di una politica fatta dal Portogallo e tanti altri paesi, risultata vincente. La legge prevede già le agevolazioni nei comuni del mezzogiorno fino a 20 mila abitanti, il mio odg chiedeva di spostare questo limite a 50 mila abitanti per aumentare la platea e di divulgare meglio la norma, perché dai dati che abbiamo risulta che non sia stata sufficientemente pubblicizzata e quindi utilizzata”.

Secondo il parlamentare eletto in America Meridionale, è “un peccato che il governo abbia detto no, perché si trattava di attrarre investimenti e risorse e invertire la tendenza allo spopolamento dei piccoli centri. Anche in relazione al turismo delle radici, cui il prossimo anno sarà dedicato, questa scelta appare in controtendenza: il governo ‘predica bene ma razzola male”‘.

Intervenendo in aula, Porta aveva così chiosato: “Sapevamo che l’Italia, ahimè, non è un Paese attraente per i giovani. Oggi, con questo parere del governo, certifichiamo di non esserlo nemmeno per gli anziani. Allora, voglio dire al governo che è inutile scomodare la Venere di Botticelli e le Winx per promuovere l’Italia nel mondo. Forse basterebbe citare Enzo Jannacci, ‘Vengo anch’io, no tu no'”. L’ordine del giorno è stato sottoscritto anche da Federica Onori (M5S).

L’odg Di Sanzo sulla doppia imposizione fiscale

“Ancora più inspiegabile – continua Porta – il parere negativo all’ordine del giorno Di Sanzo, che ho sottoscritto anche io e che chiedeva semplicemente di andare avanti sulla firma di accordi contro la doppia imposizione fiscale: dire che si è contro questi accordi è come dire siamo contro la cooperazione giudiziaria o quella universitaria. Mi sembra un controsenso: o il governo non ha letto o sono un po’ allo sbando”.

Il presentatore dell’odg si è detto in aula “abbastanza stupito del parere contrario del governo su questo ordine del giorno. Quello che chiediamo è di far uscire dalla condizione di tassazione in Italia tanti pensionati che si sono trasferiti all’estero, in Paesi in cui non sono in vigore trattati bilaterali per la doppia tassazione, in particolare in molti Paesi dell’America Latina come la Repubblica Dominicana, il Costa Rica e il Perù”.

Il parlamentare eletto in America settentrionale e centrale aggiunge: “Chiediamo semplicemente di avviare discussioni che possano portare alla stipula di tali accordi in questi Paesi dell’America Latina, dove risiedono oggi tanti pensionati italiani che sono tassati solo per risiedere in uno di questi Paesi, creando un’ingiustizia rispetto agli altri pensionati che risiedono in Paesi in cui sono in vigore trattati bilaterali.

Quindi, mi stupisce, onestamente, che il governo non voglia neanche sentir parlare dell’opportunità di avviare potenzialmente tali negoziati. Voglio ricordare che i pensionati in questi Paesi, pur pagando interamente le tasse sulla loro pensione in Italia, sono privi dell’assistenza sanitaria quando tornano in Italia, creando una palese condizione di ingiustizia sociale verso questa categoria. Quindi, mi stupisce di nuovo che il governo sia contrario anche solo ad avviare discussioni per cercare di riparare a questa ingiustizia sociale” conclude Di Sanzo.

