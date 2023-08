Zaporizhzhya: Aiea esclude rischi nucleari. Scontro Russia-Usa sugli accordi sul grano

MADRID. – Gli inviati dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) hanno dichiarato di non aver trovato mine o esplosivi sui tetti degli edifici dei reattori delle unità 3 e 4 e delle sale turbine della centrale nucleare di Zaporizhzhya, in Ucraina.

Il direttore generale dell’AIEA, Rafael Mariano Grossi, ha sottolineato l’importanza di un accesso tempestivo e completo a tutte le aree della centrale nucleare per garantire la sicurezza durante il conflitto militare in corso. Il team dell’IAEA continua a richiedere accesso anche ad altre unità nella centrale nucleare.

Tuttavia, il direttore generale ha anche evidenziato “i potenziali rischi per la sicurezza nucleare che l’impianto deve affrontare”, invitando tutte le parti a” evitare azioni che potrebbero causare incidenti nucleari”. L’ispezione si era resa necessaria dopo che nei giorni scorsi forti detonazioni erano state avvertite in prossimità della centrale, la più grande dell’Ucraina e al centro del conflitto russo-ucraino sin dall’inizio dell’invasione da parte di Mosca.

Nel frattempo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia non aspetterà altre promesse, ma vuole che le disposizioni originali dell’accordo sul grano del Mar Nero vengano rispettate per poter sbloccare le spedizioni agricole russe.

Peskov ha risposto alle affermazioni del Segretario di Stato americano Antony Blinken, secondo cui gli Stati Uniti farebbero tutto il necessario per consentire le esportazioni di cibo dalla Russia se il paese tornasse all’accordo sul grano. Peskov ha sottolineato che “gli americani possono effettivamente aiutare a garantire il rispetto dell’accordo, anziché solo prometterlo.

Sul terreno di battaglia, intanto, la Russia deve far fronte al danneggiamento, effettuato da un drone di superficie ucraino caricato con esplosivi, di una nave a Novorossijsk. Ma portavoce del comando meridionale ucraino ha affermato che l’attacco potrebbe essere una provocazione russa per minare l’impegno dell’Ucraina per la sicurezza navale.

Il ministero della Difesa russo ha successivamente riferito che due imbarcazioni di superficie ucraina sono state distrutte mentre cercavano di attaccare una base navale russa, ma non ci sono state vittime o danni.

(Redazione/9colonne)