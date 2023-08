Da mutui alle adozioni, primo via libera dalla Camera all’oblio oncologico

ROMA. – Dall’aula di Montecitorio, in questo intenso rush finale prima della pausa estiva ricco di scontri e polemiche, arriva anche il primo ok alla proposta di legge di iniziativa parlamentare che prevede “disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, meglio conosciuto come “oblio oncologico”.

Unanime il via libera al testo unificato, che passa ora al Senato. Un provvedimento che interessa milioni di italiani: secondo i dati riportati dal Piano oncologico nazionale 2023-2027, si stima che nel 2020 in Italia siano state diagnosticate con tumore circa 3,6 milioni di persone (1,9 milioni femmine e 1,7 milioni maschi), ovvero circa il 6% della popolazione italiana, con un aumento del 36% rispetto alle stime prodotte nel 2010.

Bipartisan la soddisfazione: “Dal cancro si può guarire e oggi con l’approvazione della legge sull’oblio oncologico si cancella la lettera scarlatta, indegna per un paese civile. La scienza ce lo dice e il senso di umanità ci impone di evitare qualsiasi discriminazione sociale, professionale e familiare.

Tutto questo ora non sarà possibile aprendo strade fino ad oggi precluse per tutte quelle persone che venivano penalizzate per un preconcetto: cancro uguale morte, cancro uguale malattia incurabile.

Con questa legge, a cui tutte le forze politiche hanno contribuito, si dà infine seguito alle direttive europee facendo della nostra Nazione un paese all’avanguardia. un ringraziamento alle associazioni e tutte le forze politiche che hanno lavorato incessantemente per raggiungere questo risultato.

Un grazie particolare al collega e amico Walter Rizzetto che da anni si batte per raggiungere questo obiettivo” afferma Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli d’Italia.

“Oggi si conclude una prima importante tappa di un lavoro che viene da lontano, condiviso dentro e fuori dal Parlamento, che serve a dare una risposta concreta per la vita delle persone – dichiara Maria Elena Boschi di Iv, relatrice del provvedimento –

Ci sono oltre un milione di persone che sono guarite da una malattia oncologica per la scienza, eppure hanno un trattamento diverso quando devono chiedere un mutuo per comprare casa, un prestito per acquistare un’auto o addirittura se vogliono essere padre e madre chiedendo l’adozione di un bambino. Una vera e propria ingiustizia che la nostra legislazione ha tollerato. Ora abbiamo la possibilità di fare un passo in avanti”.

La legge

Venendo al testo, si definisce il diritto all’oblio oncologico “come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né essere oggetto di indagini sulla propria pregressa condizione patologica”.

In tema di accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi l’articolo 2 prevede che ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età (così modificato in sede referente).

L’articolo 3 apporta invece alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 che detta la disciplina per l’adozione e l’affidamento dei minori: in particolare si inseriscono nuove disposizioni che limitano l’ambito delle indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare un minore, stabilendo che tali indagini non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età (così modificato in sede referente).

L’articolo 4 estende all’accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o comunque concernenti lo stato di salute dei candidati, il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni dalla data della richiesta; anche in tal caso il termine è ridotto alla metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età (così modificato in sede referente).

