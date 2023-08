Sport e scuola: la maggioranza lancia i nuovi Giochi della Gioventù

ROMA. – Nelle scuole italiane tornano i Giochi della Gioventù, aboliti ormai da qualche anno. La proposta di legge a prima firma del leghista Francesco Romeo è stata approvata in commissione Istruzione a larga maggioranza e prevede a stretto giro di posta la nascita dei Nuovi giochi della Gioventù, che saranno organizzati di concerto dai ministeri dell’Istruzione e del merito e dello Sport, con il coinvolgimento del ministero delle Disabilità, del Coni, del Comitato Paralimpico e di Sport e Salute.

Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, che ha dato il via libera al testo, sottolinea che “per noi è una iniziativa importante, la Lega sin dalla scorsa legislatura puntava a ripristinare i Giochi, dando loro una centralità diversa”.

Giochi “nuovi” dunque, perché “c’è dentro maggiore integrazione, maggiore interazione tra 6 diversi ministeri che hanno già prodotto un protocollo d’intesa – spiega Marti – C’è una visione e quindi possiamo dire che siamo soddisfatti, orgogliosi di aver portato questo risultato all’unanimità”. La previsione di Marti è quella di una approvazione in tempi brevi: “A settembre inizierà l’iter in Aula, che spero potrà essere concluso il prima possibile”.

Valditara e Abodi

Romeo, primo firmatario della pdl, ricorda che “si tratta di un lavoro già fatto nella scorsa legislatura: mi auguro abbia un iter abbastanza veloce perché la reintroduzione dei Giochi della gioventù è assolutamente positiva, un segnale che quando di vuole si può fare buona politica”.

Concorda il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “Credo molto nel valore dello sport a scuola, perché rappresenta valori che dobbiamo riportare nella nostra scuola: lealtà, impegno, sacrificio, gioco di squadra e solidarietà”.

Per il ministro per lo Sport Andrea Abodi si tratta invece del “ripristino di una tradizione e del progetto dei progetti, che passa dal miglioramento delle infrastrutture (oggi una scuola su due non ha una palestra) all’avviamento allo sport anche tramite screening sanitari, passando per una relazione più stretta tra sport e scuola”.

(Redazione/9colonne)