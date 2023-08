Italia femminile, è caos dopo il flop mondiale: le calciatrici contro la CT Bertolini

MADRID. – Del calcio degli uomini, hanno preso anche gli atteggiamenti. E la velenosa prassi di comunicati infarciti di polemiche e accuse. Le calciatrici della Nazionale italiana, dopo la cocente eliminazione dai Campionati Mondiali in Australia e Nuova Zelanda, maturata due giorni fa in seguito alla rocambolesca sconfitta per 3-2 contro il Sudafrica, si sono scagliate contro chi “non le avrebbe messe in condizione di rendere al meglio”.

Il CT Milena Bertolini principale bersaglio

La denuncia è arrivata via social, con un comunicato condiviso su tutti i loro profili e spiegato a parole anche da Cristiana Girelli (nel suo ruolo di capitana) ai microfoni della tv. Pur senza mai nominarla, appare chiaro che le accuse più grandi fossero rivolte alla loro CT Milena Bertolini, considerata dunque dalle calciatrici come la principale responsabile della delusione mondiale:

“Non abbiamo avuto paura – si legge nel comunicato delle azzurre – ma solo sentito poca fiducia. In Nazionale c’è un blocco di 16 ragazze di Roma e Juventus che hanno fatto qualcosa di importante in Champions: pensiamo sia lecito domandarsi come mai quel blocco di giocatrici, impreziosito da altre calciatrici di club importanti e giovani di talento, faccia così tanta fatica prima a un Europeo e poi a un Mondiale. Siamo convinte che avremmo potuto ottenere risultati diversi se solo fossimo state messe nelle condizioni di poterlo fare”.

Chiaro il disappunto che, tra le righe, si legge nei confronti dell’allenatrice Bertolini, finita ora, suo malgrado, nell’occhio del ciclone ed additata come l’unica responsabile del flop mondiale. Non è certo un momento facile per Bertolini, già criticata per il suo operato prima dell’inizio del Mondiale da Sara Gama, veterana azzurra sorprendentemente esclusa dalla rosa mondiale dell’Italia alla vigilia della rassegna australiana. Logico ipotizzare che il suo percorso alla guida nella Nazionale finisca qui.

Bilancio mondiale: storia di un fallimento

Il clima che si respira attorno all’Italia femminile non è certo dei migliori. Il Mondiale è stato un fallimento: dopo l’illusione maturata in seguito alla bella vittoria contro l’Argentina all’esordio (1-0), sono arrivate le sconfitte contro Svezia (umiliante 5-0) e Sudafrica (3-2), con la rete finale delle africane arrivata proprio nei minuti di recupero. L’eventuale 2-2 avrebbe permesso all’Italia femminile di qualificarsi agli ottavi di finale.

Assunzione di responsabilità

Ma se è vero che le responsabilità della CT sono evidenti, è altrettanto vero che anche le calciatrici scese in campo (e che hanno rimediato due sconfitte in tre partite, subendo la bellezza di 8 gol complessivi) potevano e dovevano fare di più.

C’è chi oggi ricorda a queste ragazze che, nella storia del calcio (anche femminile), ci sono stati svariati esempi di squadre che hanno fatto gruppo, trasformando la “mancanza di fiducia” in forza eccezionale e in risultati importanti. Roba da campioni veri. Anzi, da campionesse vere. E forse, in questa Italia femminile presa a schiaffi al Mondiale, non ce ne erano poi molte.

(Redazione/9colonne)