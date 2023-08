Aragona, Partito Popolare e Vox raggiungono l’accordo

SARAGOZZA – Fumo bianco. Pare ormai imminente l’annuncio dell’accordo raggiunto tra il Partito Popolare e Vox. I due partiti, il primo di destra e l’altro di estrema destra, governerebbero in coalizione nella “Comunidad de Aragón”. Jorge Azcón, quindi, sarebbe il nuovo presidente mentre Vox si sarebbe assicurato due consiglieri: quello all’Agricoltura e quello allo Sviluppo Territoriale e Giustizia che ha rango di vicepresidenza.

Azcón non avendo ottenuto la maggioranza assoluta, nelle elezioni municipali e regionali del 28 maggio, aveva bisogno dell’astensione di Vox.

Dopo due mesi di negoziati, quando ormai mancava una manciata di giorni dalla scadenza del mandato, che avrebbe obbligato ad una nuova tornata elettorale, i conservatori e gli “ultra” hanno raggiunto il consenso.

Dei termini dell’accordo non si hanno notizie. Nulla è trapelato. Di certo c’è che, una volta ratificato dagli esecutivi dei popolari e di Vox, il Consiglio straordinario dei portavoce fisserà la data del dibattito di investitura. Si ritiene che questo possa tenersi prima del ponte del 15 agosto.

Se nella “Comunidad de Aragón”, dopo un lungo negoziato, PP e Vox hanno raggiunto l’accordo, nella città autonoma di Ceuta il presunto patto che avrebbe visto, in uno stesso esecutivo, Psoe, Partito Popolare e il locale partito di sinistra “Movimiento per la Dignità e la Cittadinanza” (MDyC) è stato bloccato dalla direzione nazionale dei socialisti. A Ferraz hanno giustificato la decisione sostenendo che è “impossibile un accordo con il Partito Popolare”, visto la pioggia di insulti ricevuti dopo il risultato elettorale. Una giustificazione da interpretarsi più in chiave nazionale che in quella regionale.

Quello della città di Ceuta è un caso particolare perché una coalizione del Partito Popolare con Vox avrebbe permesso la formazione di un governo di destra. Il “macro accordo”, Psoe, PP e MDyC, sarebbe stato motivato dal desiderio di dotare il Governo della città di “stabilità” in una legislatura ritenuta importante per lo sviluppo di Ceuta.

Il Psoe di Ceuta ha ratificato la posizione della leadership nazionale e in un comunicato ha negato che ci siano stati approcci con il Partito Popolare per negoziare un esecutivo.

Redazione Madrid