Sicurezza stradale, Ministero Infrastrutture e Trasporti: taxi gratis a uscita discoteche

ROMA. – Nel tentativo di ridurre il numero di incidenti stradali correlati all’abuso di alcol e droghe, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha annunciato una nuova iniziativa per migliorare la sicurezza stradale nelle ore notturne. A partire da questo mese d’agosto, saranno disponibili taxi gratuiti per gli utenti delle discoteche e delle zone di intrattenimento notturno.

L’iniziativa è stata progettata in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Gestori di Locali Notturni e mira a incentivare l’uso dei trasporti pubblici invece della guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Secondo le statistiche del Ministero, un numero significativo di incidenti stradali gravi è causato da giovani automobilisti che si mettono alla guida dopo una serata trascorsa in discoteca.

Il Mit, si legge in una nota, nell’ambito delle iniziative sulla sicurezza stradale, ha stanziato fondi per pagare il taxi o la navetta a chi, uscito dalla discoteca, sottoponendosi all’alcol test, superi il limite previsto per mettersi alla guida. In questo caso sarà portato a casa e così anche le persone che accompagnava. Saranno i locali di intrattenimento, previa convenzione con le compagnie locali di tassisti o ncc, a fornire il voucher.

“Si tratta di un progetto sperimentale che per ora riguarda sei locali notturni – si legge in una nota -, individuati sul territorio nazionale e per il periodo che va da agosto a metà settembre. Dall’esito della sperimentazione si potrà poi valutare la bontà del progetto ed eventualmente studiarne la fattibilità a regime”.

L’iniziativa ha ricevuto un ampio sostegno da parte delle associazioni per la sicurezza stradale e dei gestori di locali notturni. Quest’ultimi, consapevoli della responsabilità sociale che ricoprono, hanno accolto favorevolmente la misura e si sono impegnati a promuovere attivamente l’uso dei taxi gratuiti tra i loro clienti.

Le sei discoteche coinvolte sono: Discoteca Mascara All Music (Mantova); Discoteca Il Muretto (Jesolo Lido -Venezia); Discoteca Praja (Gallipoli – Lecce); Discoteca Baia Imperiale (Gabicce Mare – Pesaro/Urbino); Naki Discoteca (Pavia) e La Capannina (Castiglione della Pescaia – Grosseto).