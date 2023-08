Salario minimo, scatta la sospensiva. Per le opposizioni “il governo fugge”

ROMA. – Adesso è ufficiale: il salario minimo è rimandato a settembre, anzi a ottobre. Scampato alle forche caudine dell’emendamento soppressivo in Commissione, il provvedimento proposto dalle opposizioni (Italia Viva esclusa) che prevede una retribuzione minima di 9 euro lordi l’ora per tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro è arrivato stamattina in aula ma l’esame, come ampiamente previsto, è stato posticipato a settembre.

Una mossa che servirà alla maggioranza, plausibilmente, di formulare una propria controproposta. “La maggioranza ed il governo offriranno soluzioni concrete e dignitose per un aumento dei salari, non certamente slogan che in ogni caso prenderebbero vita tra un anno e mezzo, come prevede la loro proposta sul salario minimo – spiga Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro, in quota a Fratelli d’Italia –

Una delle mie idee è quella di mettere un focus sulle gare pubbliche al massimo ribasso, norma tra l’altro confermata da governi di sinistra. La nostra priorità è dare lavoro e la nostra attività sta andando nella direzione giusta, lo dimostrano i dati Istat secondo cui la disoccupazione in Italia non è mai stata così bassa dal 2009″.

Per le opposizioni è “un bluff”

Parole fuori tema per le opposizioni, per le quali il rinvio chiesto dalla maggioranza è solamente un bluff: per il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte “rimane mistero inglorioso, in questa vicenda, il vero pensiero del presidente Meloni. Di recente ha ribadito che il salario minimo è uno slogan. Davvero siete conviti che può abbassare gli stipendi e mettere a rischio la contrattazione collettiva? E le aperture al dialogo di Meloni sono rimaste solo parole”.

E ancora: “Sono 9 mesi che governate, non ci sembra vi interessi l’interesse del Paese, ma rispondere alle vostre corporazioni, ai padroni e padroncini che avete assunto a vostro riferimento”.

Per la segretaria del Pd Elly Schlein “se ci fosse la volontà politica da parte di questo governo di far fare un salto in avanti alla dignità del lavoro, ci sarebbe stato tutto il tempo per approvare già oggi, insieme, questa nostra proposta. Samo aperti al dialogo nel merito ma non alle prese in giro e ai rinvii sine die”.

(Redazione/9colonne)