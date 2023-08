Vitalizi ex parlamentari, alla Camera passano gli odg sullo stop

ROMA. – Nell’ambito dell’esame del bilancio della Camera, l’aula di Montecitorio ha dato semaforo verde a due ordini del giorno sullo stop ai vitalizi dei parlamentari: uno presentato da Fratelli d’Italia, approvato con 240 sì, 5 no e 24 astenuti e l’altro dal Movimento 5 Stelle, con 254 sì, 3 contrari e 29 astenuti.

La convergenza sul voto, però, non ha impedito le polemiche in aula, in particolare rispetto a quanto avvenuto qualche settimana fa nel Consiglio di garanzia in Senato, che aveva votato per il ripristino dei vitalizi. “Finalmente arriva un momento di chiarezza – sottolinea in aula Giovanni Donzelli di Fdi –

Arriva un momento di chiarezza dopo che per settimane, circa tre, abbiamo sentito le consapevoli menzogne di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle. Essendo professore di diritto, credo che Conte fosse consapevole di mentire quando diceva che era il Governo ad aver ripristinato i vitalizi, perché un professore universitario sa benissimo che il Consiglio di garanzia non è il Governo e sa anche, essendo leader del Movimento 5 Stelle, che la reintroduzione dei vitalizi era avvenuta con il voto contrario di Fratelli d’Italia e con il voto contrario della Lega, ma con il voto favorevole di Ugo Grassi, che è in Parlamento perché i cittadini di Benevento hanno votato Movimento 5 Stelle”.

“Ma oggi – aggiunge – arriva la verità e, con l’ordine del giorno presentato dal capogruppo Foti, si chiarisce che Fratelli d’Italia è contraria ai vitalizi e che quanto è successo al Senato, con la contrarietà del partito di Governo Fratelli d’Italia, invece alla Camera non potrà avvenire, grazie all’ordine del giorno Foti”.

Fassino: “4.718 euro al mese non è uno stipendio d’oro”

“Stiamo parlando del mantenimento del lavoro che è stato fatto dal presidente Fico rispetto a un tema che, in questi giorni, secondo me, non ha fatto fare una gran bella figura all’altro ramo del Parlamento, in una storia tipica italiana – sottolinea il capogruppo del M5S Francesco Silvestri –

È un Senato che si rimette i vitalizi. Di chi è la colpa? Non si sa, perché ovviamente li hanno rimessi quelli della scorsa legislatura (il consiglio di garanzia era in regime di proroga, ndr). Quindi, in un momento in cui il Paese viene da una pandemia, da una crisi economica e dagli effetti di una guerra, il Senato si rimette i vitalizi. Chi li ha votati? Non lo so!

Allora, in questo senso, credo che un’espressione chiara di questo Parlamento, per evitare che accada quello che in Senato è accaduto, sia legittima. In tal senso mi ha fatto piacere che la maggioranza, almeno nel gruppo di Fratelli d’Italia, abbia presentato un emendamento simile. Lo dico con sincerità, sono contento che su questo, almeno da questa parte del Parlamento, vi sia una chiarezza di intenti”.

Controcorrente il deputato del Pd Piero Fassino, che ha votato contro i due odg e ha esposto il cedolino dello stipendio in aula, da cui risulta che l’indennità netta dei deputati è di 4.718 euro al mese: “Quando sento dire che i deputati godono di stipendi d’oro dico non è vero, perché 4.718 euro al mese sono una buona indennità ma non sono uno stipendio d’oro”.

(Redazione/9colonne)