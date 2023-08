María Jesús Montero rivendica il diritto del Psoe a guidare i negoziati per un “Governo bis” di Sánchez

MADRID – “Risulta evidente che la responsabilità di articolare una maggioranza progressista è del partito principale. Mi riferisco al Psoe, è ovvio”. Avviso al navigante. Poche e semplici parole, ma sufficienti per reclamare il diritto dei socialisti alla leadership nei negoziati per la formazione di una coalizione che permetta un “Governo bis” di Pedro Sánchez. Il messaggio di Maria Jesús Montero, vicesegretario generale del Psoe ha un solo destinatario: Sumar.

L’esponente dei socialisti ha fatto notare che il suo partito è cresciuto in numero di elettori e in scranni. Per questo, ha ritenuto che il Psoe, e non altri, deve assumere la responsabilità di tessere le alleanze per la riedizione di un governo di sinistra.