Come determinare il giusto prezzo per l’affitto?

Chi ha una casa libera potrebbe pensare di trasformarla in una fonte di guadagno mettendola in affitto. Sono molti coloro che sono alla ricerca di buone abitazioni in cui vivere, come ad esempio studenti, lavoratori indipendenti e famiglie. A seconda delle caratteristiche dell’appartamento riuscirà ad attrarre un determinato pubblico.

Per avere tutta l’assistenza necessaria suggeriamo di contattare le agenzie immobiliari della zona, come ad esempio Tecnocasa case in affitto. Grazie al loro lavoro possiamo entrare più facilmente in contatto con eventuali inquilini, ed essere seguiti per evitare ogni genere di errore.

Per mettere una casa in affitto è necessario determinare il giusto prezzo. Ecco alcuni consigli su come fare.

Analizzare la zona

Il costo di un affitto dipende in buona parte sia dalla città in cui si decide di abitare, sia dalla zona. Alcune città sono più costose di altre, in virtù delle loro caratteristiche. Ad esempio Milano propone numerose occasioni lavorative, per questo oggi è tra le città con i costi più elevati per quanto riguarda gli affitti.

All’interno di uno stesso comune il costo può cambiare da zona a zona. Di solito il centro città ha un prezzo più alto. I servizi sono spesso posti a breve distanza, e può rivelarsi molto comodo per i lavoratori che possono evitare la vita da pendolari.

Un altro elemento da considerare è la vicinanza dei mezzi pubblici. Le case poste a pochi minuti dalle fermate del treno o da quelle della metro sono molto ambite, perché consentono di accedere facilmente al trasporto pubblico, evitando di dover utilizzare l’auto per i propri spostamenti.

Al contrario nelle periferie che sono poco collegate con il centro della città gli affitti sono generalmente più bassi e accessibili.

Le dimensioni della casa

Il costo dell’affitto dipende molto dalle dimensioni dell’abitazione. Possiamo confrontare i costi degli affitti nella zona di riferimento, e calcolare qual è in media il prezzo al metro quadrato, per poi moltiplicarlo in base alla superficie a nostra disposizione. Le agenzie possono aiutarci molto in questo procedimento, visto che conoscono molto bene il valore delle case nei dintorni.

Nelle aree più desiderate è possibile richiedere un affitto piuttosto alto anche per appartamenti molto piccoli. Per questo molte volte le famiglie numerose preferiscono spostarsi in zone decentrate, dove si può ottenere un affitto vantaggioso per case molto spaziose.

Anche la presenza di un giardino o di un ampio terrazzo può influenzare molto il costo che da proporre ai potenziali inquilini.

Le caratteristiche dell’abitazione

Per determinare un affitto equo e giusto vanno analizzate le caratteristiche dell’abitazione, a partire dal suo stato. Una casa appena ristrutturata ha un valore maggiore rispetto a un appartamento non più nuovo e da ristrutturare, seppur vivibile. Nel caso di un palazzo a fare la differenza può essere la presenza di un ascensore, che consente un accesso più facile ai piani alti.

Un altro elemento da valutare è l’efficienza energetica. Una casa di ultima generazione, isolata termicamente e dotata di pannelli fotovoltaici, può avere un valore maggiore sul mercato, perché consente di ridurre di molto i consumi energetici in ogni periodo dell’anno.