Futsal, Coppa America: Vinotinto Under 20 contro Argentina, Colombia, Uruguay ed Ecuador

CARACAS. – Finisce l’ansia per la Vinotinto Under 20 di calcio a 5. Sono ormai noti gli avversari che dovrà affrontare la nazionale giovanile per la Coppa America giovanile che si svolgerá quest’anno nel Domo José Maria Vargas, a La Guaira. I ragazzi allenati da Robinson Romero sono stati inseriti nel girone A insieme a: Argentina, Colombia, Uruguay ed Ecuador. Mentre nell’altro gruppo si affronteranno Brasile, Paraguay, Perú, Bolivia e Cile.

Il torneo continentale si disputerá a La Guaira tra il 9 e 17 settembre. Le prime due di ogni girone si qualificheranno per le semifinali e s’incroceranno nel seguente modo: 1A vs 2B e 1B vs 2A.

Per preparare al meglio la partecipazione nella Coppa America Under 20, il coach Robinson Romero ha svolto uno stage a Caracas tra il 17 e 22 luglio e da domani fino al 7 agosto ci sará un secondo stage. In entrambi hanno partecipato Eiver Blanco e José Cabello, due giocatori dell’Under 17.

Al primo stage hanno partecipato: Hansel Alemán, Óscar Angarita, Eduardo Ariza, Eiver Blanco (Sub-17), José Cabello (Sub-17), Cristhofer Cáceres, Lisandro Chirinos, Maikel Colmenares, Saimond Francia, Isael González, Yunnecker Hernández, Jhostyn Julio, Abraham Lugo, Gabriel Menezes, Isaías Molina, David Pérez, Gabriel Rangel, Jesús Romero, Ehyber Sandoval e Ender Vielma.

Mentre domani ci saranno: Jhon Aguas, Hansel Alemán, Eiver Blanco (Under 17), José Cabello (Under 17), Mayker Colmenares, Rheymel Díaz, Diego Domínguez, Saimond Francia, Isael González, Carlos Hernández, Leiverson Linares, Jairo Martínez, Issaías Molina, Maikel Ortega, David Pérez, Jesús Rodríguez, Jesús Romero, José Sucre e Wilker Tovar.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)