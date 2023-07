La Jornada Política – Retos del próximo gobierno: incertidumbre económica y reglas fiscales

MADRID – No importa quién será el próximo presidente de Gobierno. Las dificultades económicas a las cuales tendrá que hacer frente serán un dolor de cabeza. Decimos, incertidumbre, regreso a las reglas fiscales y aprobación de un nuevo Presupuesto General del Estado.

Los analistas y politólogos consideran que el próximo gobierno nacerá muy débil. De hecho, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene escasas, por no decir nulas, posibilidades de lograr apoyos suficientes para su investidura. El presidente del Gobierno en función, Pedro Sánchez, tampoco las tiene todas de su parte. Podría reeditar la coalición de investidura. Mas, habrá que ver a cuál precio y si estará dispuesto a pagarlo.

Los indicadores macroeconómicos reflejan un País en expansión, con un índice de inflación relativamente elevado y, sobre todo, bajo presión. El crecimiento macroeconómico no pareciera haber permeado en la microeconomía; en especial, la familiar, cuyo poder adquisitivo se ha visto seriamente comprometido. El próximo año, estarán de vuelta las reglas fiscales. Bruselas ya ha dado sus recomendaciones. Entre ellas, un ajuste fiscal del 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto. Se cifra en alrededor de 9 mil millones de euros de 2022. Además, sugiere la eliminación de las medidas de apoyo energético. Su recorte se calcula en 6 mil 700 millones de euros los cuales podrían financiar gran parte de los 9 mil millones de euros del ajuste. La meta, para 2024, es regresar, o cuando menos acercarse, a un déficit no mayor del 3 por ciento, para evitar sanciones.

El segundo semestre del año representará un desafío para el País. La agenda parlamentaria, de librarse España de nuevas elecciones generales en diciembre, no permitirá al nuevo gobierno la elaboración y aprobación de un otro Presupuesto General del Estado. No habrá el tiempo suficiente. Por ende, se prorrogará el del 2023. Nada de qué preocuparse a no ser porque el presupuesto actual es expansivo (calcula un 3,9 por ciento de déficit) y ha sido diseñado en un escenario sin reglas fiscales.

Es así como, con el espectro de ajuste fiscal en el horizonte, en la arena política los populares y los socialistas buscan apoyos que aseguren la investidura de los respectivos líderes: Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Por el momento, mientras la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, pide a Sánchez que “asuma la derrota” y ponga “por delante” la “gobernabilidad del País” y “el interés general”; el Psoe insiste en exigir el recuento de los votos nulos en Madrid de los españoles en el exterior. La solicitud que hicieran a la Junta Electoral provincial ha sido desestimada. De ahí que apelaran a la Junta Electoral Central. Se trata de más de 30 mil votos.

Madrid ha sido la única circunscripción en la cual el voto de los españoles en el exterior ha provocado cambios en la correlación de fuerzas en la esfera política. No ha sido un terremoto y, sin embargo, ha sido importante. Un escaño cambió de color al pasar de los socialistas a los populares. Ahora al presidente del Gobierno en función, ya no será suficiente la abstención de Junts. Es indispensable su apoyo explícito. Los negociadores del Psoe tendrán que hacer gala de toda su habilidad diplomática y de su poder de persuasión para convencer Junts a reducir sus exigencias a niveles aceptables para los socialistas.

A.T./Redacción Madrid