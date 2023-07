Pa bis, ok alla fiducia col nodo previdenza complementare

ROMA. – Fiducia con sorpresa. La giornata in cui la Camera dei deputati approva la conversione del secondo decreto del governo Meloni per il potenziamento delle pubbliche si trascina una piccola coda polemica, dovuta all’emendamento che affida le funzioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare a una struttura privata, Assoprevidenza.

La beffa, per le opposizioni, è che l’emendamento porta la firma di Italia Viva. Secondo Rosaria Tassinari, di Forza Italia, la modifica al testo non comporterà alcun problema, tutt’altro: “è un intervento assolutamente opportuno, perché sappiamo quanto aiuto nel contesto del pensionistico e sia assolutamente necessario svilupparla e incentivarla in una logica di sempre maggiore difficoltà nel trovare l’equilibrio fra chi riceve gli stipendi e quindi paga le pensioni e chi invece percepisce le pensioni”, e vista “la maggiore efficacia ed efficienza dell’azione, in questo caso penso che la soluzione del privato sia adeguata”.

Più che le opposizioni, sono i sindacati in verità a puntare i piedi, Cgil su tutte: per la confederazione guidata da Maurizio Landini, “è inaccettabile” il fatto che, grazie a questo intervento, le funzioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, ente terzo voluto dal Parlamento, vadano ad una struttura privata, Assoprevidenza, “garantendogli la piena disponibilità di 29,5 milioni di euro di risorse pubbliche. Viene spontaneo chiedersi la ragione di una scelta del genere, per noi assolutamente sbagliata”.

Tra l’altro, “c’è un tavolo al ministero del Lavoro – ricorda la Cgil – che dovrebbe discutere proprio di questo tema il prossimo 18 settembre, ma il Governo decide di andare avanti in autonomia, come su tutte le altre materie oggetto del confronto”. “Questo fatto conferma, semmai ce ne fosse bisogno, che i tavoli in essere sulla previdenza sono inutili e servono solo a prendere tempo”.

Le misure

Tra le altre principali misure del provvedimento, ci sono inoltre le autorizzazioni ad assumere in diverse amministrazioni ed enti pubblici, la riorganizzazione di alcune pubbliche amministrazioni, quali Lavoro, Imprese, Difesa, il potenziamento del Commissario straordinario per il contrasto della peste suina africana, la riorganizzazione del Centro sperimentale di cinematografia, la modifica delle modalità di reclutamento del personale docente delle scuole e della disciplina e sul percorso di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie.

Ma una parte importante riguarda anche il finanziamento alla Santa Sede per investimenti sulla digitalizzazione dei cammini giubilari e per la realizzazione di un’applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma in vista del Giubileo del 2025.

